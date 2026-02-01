Trung Quốc quyết không để các phần tử tham nhũng có chỗ ẩn náu trong quân đội

Bài bình luận của Báo Quân giải phóng Trung Quốc có nhan đề “Tiếp tục đi sâu chỉnh huấn chính trị, thúc đẩy chỉnh đốn tác phong và chống tham nhũng theo chiều sâu”.

Bài viết nhấn mạnh, chỉnh huấn chính trị là công cụ quan trọng để quân đội Trung Quốc tăng cường xây dựng bản thân về chính trị, là vũ khí mạnh mẽ để tăng cường toàn diện sự lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng trong quân đội.

Hình ảnh tư liệu về ông Trương Hựu Hiệp trên CCTV

Bài viết cho rằng: “Việc điều tra, xử lý nghiêm Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập cho thấy thái độ rõ ràng của Đảng trong việc kiên định bảo vệ bản sắc chính trị của quân đội nhân dân, thể hiện ý chí quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc chiến quyết định, lâu dài và toàn diện chống tham nhũng trong quân đội, thúc đẩy hình thành một bầu không khí mà việc quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh ngày càng nghiêm khắc, việc chấp hành kỷ luật càng về sau càng nghiêm”.

Theo bài bình luận, kể từ Đại hội XVIII, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã “thúc đẩy công tác chỉnh huấn chính trị, chỉnh đốn tác phong, làm nghiêm minh kỷ cương, chống tham nhũng trong quân đội với quyết tâm và cường độ chưa từng có, loại bỏ những mối nguy cơ chính trị lớn tiềm ẩn ảnh hưởng đến sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội và đe dọa nền tảng cầm quyền của Đảng, công tác xây dựng quân đội về chính trị trong thời kỳ mới đã đạt được những thành tựu mang tính lịch sử”.

Bài báo cho rằng, chỉnh huấn chính trị là một cuộc thanh tẩy và tôi luyện quân đội từ trong ra ngoài. “Hiện nay, tình hình thế giới, đất nước, Đảng và quân đội đều đang trải qua những biến đổi sâu sắc và phức tạp. ‘Bốn thử thách lớn’ (thử thách về cầm quyền, cải cách mở cửa, kinh tế thị trường và môi trường bên ngoài) và ‘Bốn mối nguy hiểm’ (nguy hiểm về tinh thần sa sút, năng lực không đủ, xa rời quần chúng và tiêu cực tham nhũng) mà Đảng phải đối mặt tồn tại trong thời gian dài, những thử thách chính trị mà quân đội phải đối mặt rối ren phức tạp, nhiều nhân tố ảnh hưởng đến sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội và làm xói mòn bản sắc chính trị của quân đội vẫn tồn tại trên thực tế, nhiệm vụ xóa bỏ tận gốc môi trường và điều kiện sản sinh tham nhũng vẫn còn gian nan và nặng nề”.

Bài viết nhấn mạnh: “Quân đội mạnh trước hết chính trị phải mạnh, bởi sức mạnh chính trị là sức mạnh căn bản nhất”, đồng thời kêu gọi toàn quân phải coi chỉnh huấn chính trị trị là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, đặt ở vị trí nổi bật trong toàn bộ công tác, thúc đẩy công tác chỉnh huấn chính trị đi vào chiều sâu, thực chất.

Bài bình luận khẳng định: “Quân đội là cầm súng, quyết không thể để các phần tử tham nhũng có chỗ ẩn náu trong quân đội”. Bài viết nêu rõ, cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay là sự tiếp nối của chiến dịch chống tham nhũng kể từ Đại hội XVIII và là sự đào sâu của công cuộc chỉnh đốn tác phong, chống tham nhũng.

Bài viết kêu gọi “toàn quân phải duy trì thế trận áp lực cao không nao núng, tăng cường định lực chiến lược và niềm tin tất thắng trong cuộc chiến chống tham nhũng”, thúc đẩy đồng bộ việc không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng, đấu tranh kiên quyết nhất với mọi hình thức tham nhũng.

Bài báo cũng kêu gọi các cấp ủy đảng trong quân đội phải gánh vác trách nhiệm chính trị, thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và Quân ủy Trung ương, “quản lý nghiêm tư tưởng, công tác, tác phong, kỷ luật, cấp trên làm gương cho cấp dưới trong thanh lọc bầu không khí trong quân đội, đảm bảo vững chắc về tác phong và kỷ luật để đạt được mục tiêu 100 năm thành lập quân đội đúng tiến độ.