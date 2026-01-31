Trung Quốc điều tra Bộ trưởng Quản lý Khẩn cấp, nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng

(VTC News) -

Bộ trưởng Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc Vương Tường Hỉ (Wang Xiangxi) bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (CCDI) và Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc điều tra với cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”. CCDI không công bố chi tiết về cáo buộc đối với ông Vương.

Bộ trưởng Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc Vương Tường Hỉ.

Ông Vương sinh tháng 8/1962, quê tại thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc. Sau khi tốt nghiệp Học viện Khai khoáng Tiêu Tác ở tỉnh Hà Nam, ông bắt đầu sự nghiệp trong ngành công nghiệp than, trước khi chuyển sang các vị trí quản lý nhà nước.

Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Hồ Bắc và Bí thư Ủy ban Chính pháp. Đến tháng 7/2022, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Quản lý Khẩn cấp và từ tháng 9 cùng năm chính thức trở thành Bộ trưởng. Trước đó, ông từng là Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Quốc gia.

Theo thông cáo của Bộ Quản lý Khẩn cấp, ông Vương vẫn xuất hiện hôm thứ Ba tại một cuộc họp nội bộ định kỳ, nơi các cán bộ tham gia hoạt động tự phê bình.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng kéo dài nhiều năm của Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục được đẩy mạnh. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đang điều tra tướng Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

“Việc kiên quyết điều tra và xử lý Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập là thành quả to lớn trong quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh, thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, là minh chứng quan trọng cho quyết tâm và sức mạnh của Đảng và quân đội, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quân đội nhân dân diệt trừ tận gốc căn nguyên tham nhũng và đạt được sự thay đổi toàn diện”, bài bình luận trên Báo Quân giải phóng ngày 30/1 tuyên bố.

Trong tháng này, ông Tập khẳng định chống tham nhũng là “cuộc chiến Trung Quốc không được phép thua”, sau khi nước này ghi nhận kỷ lục 65 cuộc điều tra nhằm vào các quan chức cấp cao trong năm ngoái. Phạm vi giám sát cũng đã mở rộng sang các cựu lãnh đạo trường đại học và doanh nghiệp nhà nước.

Cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc cũng thông báo mở cuộc điều tra riêng đối với ông Tôn Thiệu Sính (Sun Shaocheng), cựu Bí thư Nội Mông, theo báo nhà nước China Daily.