Trung Quốc khai trừ đảng hai tướng cấp cao

(VTC News) -

Ông Hà Vệ Đông (trái) và ông Miêu Hoa. Ảnh: CNA

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 17/10 thông báo Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương Miêu Hoa cùng 7 quan chức cấp cao khác đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc do "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật".

Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương cho biết ông Hà Vệ Đông, ông Miêu Hoa, và các quan chức liên quan đã “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng” và các hành vi sai phạm “liên quan đến số tiền lớn”.

Ông Hà Vệ Đông giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị và là một trong hai Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương. Ông đã không xuất hiện trước công chúng trong nhiều tháng qua.

Hồi tháng 11/2024, Đô đốc Miêu Hoa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Uỷ viên Quân ủy Trung ương bị điều tra vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng", sau đó bị khai trừ khỏi Quân ủy Trung ương hồi tháng 6.

Ông Trương Hiểu Cương nhấn mạnh các hành vi vi phạm “mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả rất lớn”.

Thông báo được đưa ra chỉ ít ngày trước khi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức khai mạc tại Bắc Kinh.