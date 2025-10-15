Trung Quốc chuẩn bị xây dựng phòng thí nghiệm ở Biển Đông săn 'hạt ma'

(VTC News) -

Theo SCMP, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang thử nghiệm một thiết bị lặn để hỗ trợ xây dựng một trong những đài quan sát neutrino lớn nhất thế giới ở Biển Đông. Cơ sở này sẽ nghiên cứu các hạt neutrino - hạt hạ nguyên tử được xem là "ma quái" khi có thể lan truyền trong vũ trụ mà hầu như không để lại dấu vết.

Theo nhóm nghiên cứu từ Viện Tsung-Dao Lee thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải, trong cuộc thử nghiệm gần đây, thiết bị của họ - "Hệ thống Triển khai Thiết bị Chính xác Dưới biển với Cơ chế Thả đàn hồi" (hay còn gọi là Spider, lấy cảm hứng từ loài nhện), thả một chuỗi 20 quả bóng cảm biến dài 700 m ở độ sâu khoảng 1.700 m. Mỗi quả bóng trong thử nghiệm này được đặt ở góc chính xác cần thiết để thu thập neutrino từ các phản ứng hạt nhân trong vũ trụ hoặc khí quyển.

Hệ thống Triển khai Thiết bị Chính xác Dưới biển với Cơ chế Thả đàn hồi.

Địa điểm thử nghiệm không được tiết lộ, nhưng theo video các nhà nghiên cứu công bố, các thiết bị được thử nghiệm trên biển.

Neutrino là các hạt gần như không trọng lượng, trung hòa về điện, có thể sinh ra trong các điều kiện như phản ứng hạt nhân bên trong các ngôi sao. Các hạt này hiếm khi tương tác vật chất và hàng tỷ hạt có thể đang đi qua cơ thể chúng ta mỗi giây mà không để lại dấu vết.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết những thiết bị như Spider, với các quả bóng cảm biến được định vị chính xác, một ngày nào đó còn có thể giúp khám phá nguồn gốc của các tia vũ trụ. Họ cũng biết thiết bị này có thể dễ dàng được nâng cấp để mang theo nhiều cảm biến hơn.