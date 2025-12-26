Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Chiều 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm một thi thể trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Hiện trường trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km 229 qua xã Hàm Kiệm. Ảnh: baolamdong.vn

Theo thông tin ban đầu, vào buổi sáng cùng ngày, lái xe Phạm Văn Thâu (40 tuổi, quê xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) đến Công an xã Tuy Phước Bắc trình báo về việc nghi xảy ra va chạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Lâm Đồng) nhưng không xác định cụ thể va chạm với vật thể gì.

Theo xác nhận của lái xe Phạm Văn Thâu, khoảng 18 giờ ngày 25/12, lái xe Thâu điều khiển xe đầu kéo kéo theo rơ moóc trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Gia Lai. Khi đến đoạn Km 228+900 (địa bàn xã Hàm Kiệm, Lâm Đồng), lái xe Thâu nghi xảy ra va chạm nhưng không xác định được va chạm với vật thể gì và không dừng xe để kiểm tra.Tiếp nhận thông tin trên, Công an xã Hàm Kiệm (Lâm Đồng) phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông) đã đến hiện trường. Qua kiểm tra, đơn vị phát hiện làn đường sát với dải phân cách trên đường cao tốc có nhiều mảnh vụn của thịt, xương và một phần cánh tay.

Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã tạm thời chặn lối vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại nút giao Ba Bàu, hướng xe ra Quốc lộ 1A để phục vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.