Phát hiện thi thể đàn ông trên thuyền trôi tự do ở biển Lâm Đồng

Sáng 11/12, cơ quan chức năng đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) tiếp nhận tin báo về việc một người đàn ông được phát hiện tử vong trên chiếc thuyền trôi tự do trên biển.

Người dân phát hiện chiếc thuyền trôi tự do trên biển. Ảnh: P.X

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, trong lúc đi câu trên vùng biển thuộc tỉnh Lâm Đồng, một ngư dân nhìn thấy chiếc thuyền trôi tự do, cách bờ vài hải lý.

Khi tiếp cận kiểm tra, người này phát hiện trên thuyền có một người đàn ông đã tử vong. Sau đó, chiếc thuyền được lai dắt vào bến Lăng Cô (đặc khu Phú Quý).

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, cơ quan chức năng nhanh chóng phát thông báo tìm thân nhân nạn nhân. Qua xác minh ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là ông V.V.H. (SN 1967, ngụ tại đặc khu Phú Quý).

Lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ việc và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.