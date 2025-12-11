Lịch sử đối đầu U22 Việt Nam vs U22 Malaysia: Đối thủ nhiều duyên nợ

(VTC News) -

Ở lượt trận thứ ba của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam đấu với U22 Malaysia để phân định ngôi đầu bảng. Cuộc đối đầu này hứa hẹn hấp dẫn và mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ giống như những gì từng xảy ra trong quá khứ. Không chỉ vậy, việc đội tuyển Việt Nam vừa thua Malaysia 0-4 khi đối thủ sử dụng cầu thủ nhập tịch gian lận càng khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thêm khát khao.

Trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Malaysia diễn ra lúc 16h hôm nay 11/12.

Lịch sử đối đầu U22 Việt Nam và U22 Malaysia tại SEA Games

Trong 12 kỳ SEA Games kể từ khi áp dụng giới hạn độ tuổi môn bóng đá nam, Việt Nam và Malaysia đối đầu nhau tổng cộng 10 lần. Trong đó, các đội tuyển Việt Nam (gọi chung là U22 Việt Nam) giành chiến thắng 7 lần và có 3 thất bại. Hai đội chỉ có một trận hòa trong 2 hiệp chính, vẫn phân định thắng thua trong hiệp phụ.

U22 Việt Nam đấu với U22 Malaysia nhiều lần ở SEA Games.

U22 Việt Nam thua Malaysia trong lần đầu tiên gặp nhau vào năm 2001 (tỷ số 0-2) và không vượt qua vòng bảng. Sau đó 2 năm, đến SEA Games 22 diễn ra trên sân nhà, Phạm Văn Quyến và đồng đội vượt qua Malaysia trong trận bán kết giàu cảm xúc. U22 Việt Nam thắng 4-3 nhờ cú đánh đầu ở phút cuối của Phan Thanh Bình.

Sau đó, U22 Việt Nam có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước Malaysia ở SEA Games (bán kết năm 2005, vòng bảng năm 2007 và 2009). Tuy nhiên, cũng tại kỳ đại hội năm 2009, U22 Việt Nam do huấn luyện viên Henrique Calisto dẫn dắt thua đau đối thủ này trong trận chung kết với tỷ số 0-1.

Đến năm 2013, kịch bản SEA Games 21 lặp lại khi U22 Việt Nam thua Malaysia và không vượt qua vòng bảng.

Trận thắng đậm nhất của U22 Việt Nam trước U22 Malaysia diễn ra vào năm 2015. Đội hình có Nguyễn Công Phượng, Mạc Hồng Quân, Quế Ngọc Hải... đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ với tỷ số 5-1 ở vòng bảng. Kể từ đó đến nay, U22 Việt Nam luôn thắng U22 Malaysia.

Duy nhất vào năm 2022 trên sân nhà, U22 Việt Nam - với tư cách đương kim vô địch - để đối thủ cầm hòa trong 2 hiệp chính ở trận bán kết. Tuy nhiên, bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh trong hiệp phụ giúp đội chủ nhà duy trì mạch thắng trước Malaysia.

Cơ hội vượt qua vòng bảng của U22 Việt Nam

U22 Việt Nam đấu với U22 Malaysia là trận quyết định ngôi đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Theo Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất, U22 Việt Nam và U22 Malaysia cùng có 3 điểm. Tuy nhiên, U22 Việt Nam xếp thứ 2 do kém đối thủ chỉ số phụ.

Trên lý thuyết, 2 đội chỉ cần hòa là cùng nhau đi tiếp, bởi số điểm tối đa mà đội nhì bảng A, bảng C có thể đạt được chỉ là 3. Dù vậy, huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò cũng có lý do để gạt bỏ suy nghĩ cầu hòa.

Lịch sử nói lên rằng nhiều đội bóng trẻ Việt Nam thường vấp ngã trước ngưỡng cửa “chỉ cần hòa là đi tiếp”. Bản thân huấn luyện viên Kim Sang-sik hiểu rằng tính toán cho 1 điểm luôn rất mạo hiểm.

Hơn nữa, nếu chỉ hòa U22 Malaysia và xếp nhì bảng, U22 Việt Nam chắc chắn sẽ chạm trán chủ nhà U22 Thái Lan ngay ở vòng bán kết. Đương nhiên đây là thử thách khó nhất có thể cho bất cứ đội bóng nào tại SEA Games 33. U22 Việt Nam cũng cần chiến thắng để củng cố sự tự tin.

Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33 (bảng B)

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Malaysia 1 4-1 3 2 Việt Nam 1 2-1 3 3 Lào 2 2-6 0

Thể thức vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33

Sau khi kết thúc vòng bảng, có 4 đội tuyển tiếp tục thi đấu vòng bán kết, gồm 3 đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Theo điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 33, trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, tiêu chí ưu tiên để xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, rồi đến tổng số bàn thắng.

Nếu các đội bằng điểm và có cùng các chỉ số phụ nêu trên, vị trí xếp hạng được phân định bằng hiệu số bàn thắng - bàn thua trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội này với nhau, rồi đến tổng số bàn thắng trong các trận đối đầu.

Thể thức xếp hạng này được áp dụng cho cả 3 bảng đấu cũng như khi so sánh các đội nhì bảng.