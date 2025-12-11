Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Malaysia hôm nay: Bản lĩnh ứng viên vô địch

(VTC News) -

U22 Việt Nam đấu với U22 Malaysia là trận quyết định ngôi đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Trên lý thuyết, 2 đội chỉ cần hòa là cùng nhau đi tiếp. Tuy nhiên, U22 Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng.

Theo Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất, U22 Việt Nam và U22 Malaysia cùng có 3 điểm. Tuy nhiên, U22 Việt Nam xếp thứ 2 do kém đối thủ chỉ số phụ.

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 hôm nay

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

Khả năng U22 Việt Nam hòa U22 Malaysia để khiến cả 2 đội bảng C chắc chắn bị loại không phải không thể xảy ra. U22 Việt Nam đang xếp nhì bảng do thua hiệu số trước U22 Malaysia nhưng cũng chỉ cần 1 điểm là chắc chắn đi tiếp. Dù vậy, huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò cũng có lý do để gạt bỏ suy nghĩ cầu hòa.

Lịch sử nói lên rằng nhiều đội bóng trẻ Việt Nam thường vấp ngã trước ngưỡng cửa “chỉ cần hòa là đi tiếp”. Bản thân huấn luyện viên Kim Sang-sik hiểu rằng tính toán cho 1 điểm luôn rất mạo hiểm.

Văn Khang sắm vai trò đội trưởng U22 Việt Nam.

Hơn nữa, nếu chỉ hòa U22 Malaysia và xếp nhì bảng, U22 Việt Nam chắc chắn sẽ chạm trán chủ nhà U22 Thái Lan ngay ở vòng bán kết. Đương nhiên đây là thử thách khó nhất có thể cho bất cứ đội bóng nào tại SEA Games 33. U22 Việt Nam cũng cần chiến thắng để mang lại cảm giác an tâm.

Tuy nhiên, câu chuyện giành chiến thắng cần phải được hiện thực hóa trên sân cỏ chứ không chỉ là những lời hô hào trên mặt báo. Trận đấu với Lào chỉ ra nhiều vấn đề nghiêm trọng của U22 Việt Nam. Với đẳng cấp của mình, Khuất Văn Khang và đồng đội dễ dàng kiểm soát thế trận nhưng lại phung phí rất nhiều cơ hội.

Nói chính xác, lợi thế trên sân được cụ thể hóa khi đối phương mắc sai lầm hoặc đã thấm mệt. Kể cả Nguyễn Đình Bắc - ngôi sao tỏa sáng với 2 bàn thắng cũng để lại dấu hỏi với một vài cú sút không đạt yêu cầu.

Ở hàng phòng ngự, thật khó để khen các hậu vệ U22 Việt Nam chơi đủ tốt. Họ để U22 Lào ghi bàn trong hiệp 1 với tình huống phòng ngự không chắc chắn và thiếu tập trung. Đến cuối hiệp 2, khi đội bóng xứ triệu voi không còn cách nào khác ngoài việc đẩy cao đội hình. Hàng thủ U22 Việt Nam lập tức chao đảo và thoát thua may mắn.

Nhiều người tự hỏi rằng nếu Lào ghi bàn ở phút cuối trận và kết quả hòa 2-2 xảy ra, áp lực dồn lên vài U22 Việt Nam lớn như thế nào.

Khi đã xác định rõ mục tiêu là chiến thắng, việc huấn luyện viên Kim Sang-sik điều chỉnh nhân sự và cách tiếp cận trận đấu bắt buộc phải diễn ra. Những Lê Văn Thuận, Viktor Le có thể xuất phát ngay từ đầu nhằm hỗ trợ cho Đình Bắc trên hàng công. Ghi bàn thật sớm cũng là một cách để các cầu thủ trẻ bắt đầu mộng mơ về 3 điểm.

Dự đoán đội hình U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

Tin vui cho U22 Việt Nam là chấn thương của Nguyễn Xuân Bắc không nặng. Tiền vệ của PVF CAND có thể ra sân từ đầu. Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn sau trận đấu đầu tiên kém hiệu quả có thể phải nhường chỗ cho những đồng đội có khả năng tạo đột biến tốt hơn.

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Văn Khang, Xuân Bắc, Thái Sơn, Anh Quân, Văn Thuận, Đình Bắc, Viktor Lê.

U22 Malaysia: Sharani Zuhilmi, Aysat Hadi, Aiman Hakimi, Ahmad Alis, Aeshad Shafizan, Sahal Kahimi, Hamimi Azim, Harry Danish, El Basheer, Ahmad Haziq, Moses Raj.

Dự đoán tỷ số: U22 Việt Nam 2-1 U22 Malaysia.