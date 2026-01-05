Nữ 'siêu nhân' văn võ song toàn học tuyệt kỹ Lý Tiểu Long, huấn luyện đặc nhiệm

(VTC News) -

Seema Rao (sinh năm 1970) được mệnh danh là “Wonder Woman của Ấn Độ”, là nữ huấn luyện viên lực lượng đặc nhiệm đầu tiên của Ấn Độ và đã huấn luyện hơn 20 nghìn binh sĩ của nước này trong hơn hai thập kỷ mà không nhận thù lao. Bà đã huấn luyện các lực lượng đặc nhiệm từ mọi lực lượng tinh nhuệ, bao gồm Lực lượng Đặc nhiệm Quân đội, NSG – Black Cats, IAF GARUDS, Hải quân Ấn Độ MARCOS, BSF, Lính dù Quân đội…

Nữ siêu nhân Ấn Độ văn võ song toàn

Sinh ra trong gia đình quân đội, Seema Rao có MBA Quản lý khủng hoảng, từng là thí sinh chung kết Hoa hậu Ấn Độ thế giới, học Miễn dịch học tại Học viện Y khoa Harvard và từng tham gia khóa học nhảy dù của Không quân Ấn Độ. Seema từng nhận Giải thưởng Nari Shakti, danh hiệu dân sự cao nhất dành cho phụ nữ tại Ấn Độ, vào năm 2019.

Seema Rao là HLV võ thuật của các lực lượng đặc nhiệm tại Ấn Độ

Khi còn là một đứa trẻ yếu ớt và sợ hầu hết mọi thứ, Seema quyết định đối mặt với nỗi sợ của mình. Để vượt qua nỗi sợ độ cao, bà hoàn thành khóa học leo núi tại Army Himalayan Mountaineering Institute và giành huy chương bạc. Để vượt qua nỗi sợ nước, bà hoàn thành khóa học lặn SCUBA Deep Sea Diving từ PADI, Mỹ. Seema đã vượt qua nỗi sợ lửa bằng cách trở thành lính cứu hỏa. Seema vượt qua nỗi sợ cô lập bằng khóa học sinh tồn trong Rừng.

Seema còn được biết tới là huấn luyện viên bắn súng chiến đấu, sở hữu đai đen 8 cấp võ thuật quân sự. Bà cũng là một trong 10 phụ nữ duy nhất trên thế giới được cấp chứng nhận Jeet Kune Do (Tiệt quyền đạo), môn võ độc đáo do Lý Tiểu Long sáng lập vào những năm 1960.

Seema được đặt biệt danh "Wonder Woman", nhân vật nữ siêu anh hùng trong truyện tranh và phim ảnh của DC. Về biệt danh này, bà cho biết: "Tôi hoàn toàn không biết biệt danh này đến từ đâu. Báo chí đặt cho tôi danh hiệu nữ huấn luyện viên đầu tiên và duy nhất, điều này đúng. Còn về việc gọi là “Wonder Women”, tôi nghĩ là bởi tôi luôn huấn luyện các đặc nhiệm, điều khá hiếm ở phụ nữ, ít nhất là ở Ấn Độ. Có lẽ cũng là vì những việc khác tôi đã làm".

Seema Rao được mệnh danh là "Wonder Women của Ấn Độ"

Cùng người chồng Deepak Rao, bà đồng sáng chế và phát triển Hệ thống Bison , phương pháp huấn luyện cận chiến hiện đại cho các lực lượng Ấn Độ, kết hợp các khái niệm của Tiệt quyền đạo với nguyên lý trong “Binh pháp Tôn Tử”.

Theo trang Suntzuartofwarindia, khi thiết kế Hệ thống Bison, vợ chồng Seema đã lấy cảm hứng từ người thầy của mình là Richard Bustillo, học trò trực tiếp của Lý Tiểu Long và là chuyên gia hàng đầu thế giới về Jeet Kune Do (Tiệt quyền đạo).

“Vợ chồng Rao là những người say mê Tiệt quyền đạo và võ thuật suốt nhiều thập kỷ. Mong muốn được gắn bó với Tiệt quyền đạo của họ đã trở thành hiện thực khi Richard Bustillo nhận cặp đôi vợt chồng này làm học trò riêng. Trong quá trình giảng dạy, Bustillo luôn nhấn mạnh vào các khái niệm cốt lõi của Tiệt quyền đạo”, trang Suntzuartofwarindia viết.

Vợt chồng Seema say mê Tiệt Quyền Đạo

Bustillo đào tạo họ theo tinh thần Tiệt quyền đạo: nghiên cứu vấn đề, tiếp thu cái hữu ích, loại bỏ giới hạn, và cuối cùng đồng hóa vào hoàn cảnh của bản thân, tùy biến theo nhu cầu riêng. Ông dạy rằng sự đơn giản (ít nguồn lực), tính trực tiếp và hiệu quả là tiêu chí để quyết định điều gì nên giữ, điều gì nên loại bỏ, nhằm đổi mới các thực hành truyền thống khi chúng không còn hiệu quả.

Vợ chồng Rao đã nghiêm túc áp dụng lời dạy của Bustillo vào công việc với các lực lượng Ấn Độ. Họ bắt đầu nghiên cứu lại các phương pháp chiến đấu cận chiến thời Thế chiến II dưới một góc nhìn mới – góc nhìn Tiệt quyền đạo và tiến hành rà soát toàn bộ các phương pháp cận chiến hiện có.

Môn võ của Ấn Độ lấy cảm hứng từ Tiệt quyền đạo

Hệ thống Bison được hình thành sau 17 năm huấn luyện cho nhiều thành phần khác nhau của lực lượng vũ trang Ấn Độ. Những nỗ lực hiện đại hóa huấn luyện chiến đấu cận chiến của 2 vợ chồng Seema đã được hai lần Tổng tư lệnh Lục quân Ấn Độ tuyên dương.

Vợ chồng Seema sáng tạo ra môn võ Hệ thống Bison

Các đặc điểm Tiệt quyền đạo của Hệ thống Bison nhấn mạnh tính thực dụng, linh hoạt và hiệu quả tối đa trong cận chiến. Với mỗi đối thủ có cách tiếp cận bằng chiến lược riêng, dựa trên thể hình và mức độ hung hãn. Nguyên tắc cốt lõi của hệ thống chiến đấu này là ra đòn trước, nhanh, mạnh và bất ngờ để chiếm thế chủ động.

Người sử dụng luôn chọn tầm đánh, góc độ và cấp độ tấn công có lợi nhất, dùng phần cứng của cơ thể đánh vào điểm mềm và cơ quan trọng yếu của đối phương. Đòn thế được triển khai theo chuỗi liên hoàn tốc độ cao, không cho đối phương phản ứng. Hệ thống Bison cũng cho phép điều chỉnh trạng thái giao chiến (tĩnh – linh hoạt – biến hóa) phù hợp với vóc dáng và tình huống, phản ánh triết lý Tiệt quyền đạo: đơn giản, trực tiếp và hiệu quả.

Trong 1 cuộc phỏng vấn, Seema nói về môn võ do Lý Tiểu Long sáng tạo: “Tiệt quyền đạo là một môn võ toàn diện, kết hợp nghệ thuật và triết lý của Lý Tiểu Long. Nó liên quan tới chiến đấu và triết lý sử dụng trong trận chiến để đạt giải thoát. Nó kết hợp tâm, thân và linh hồn, giúp khai thác bản thân, nhận diện và đối mặt với những bất an chưa từng được xử lý. Đây là môn võ vừa tinh thần, vừa vật lý và chiến đấu”.

Seema Rao là diễn giả của TEDx

Hầu như tất cả các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của Ấn Độ đều đã được vợ chồng Seema huấn luyện. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa giáo trình chiến đấu cận chiến chống khủng bố của nhiều lực lượng. Nhiều đơn vị tác chiến đặc biệt đã công khai thừa nhận rằng họ thu được lợi ích to lớn từ chuyên môn chiến đấu cận chiến của vợ chồng Seema.

Vợ chồng Seema còn thành lập Học viện UCCA, một học viện võ thuật quân sự tinh nhuệ, giúp huấn luyện lực lượng Ấn Độ và xuất bản sách huấn luyện. Học viện cũng mở khóa dạy Tiệt quyền đạo và các môn võ đặc biệt khác cho dân thường, bao gồm chương trình đai đen tay không cho dân thường.

Seema Rao từng đi thi hoa hậu ở Ấn Độ

Seema cũng quan tâm mạnh mẽ đến an toàn phụ nữ nên đã thiết kế chương trình võ thuật phòng vệ DARE, giúp phụ nữ về thể chất và tâm lý đối phó quấy rối, xâm hại tình dục. Bà còn sản xuất và diễn xuất trong phim võ thuật tổng hợp đầu tiên của Ấn Độ – Hathapayi, với nhân vật nữ chính, giới thiệu Tiệt quyền đạo lần đầu trên điện ảnh Ấn Độ.

Seema Rao là nguồn cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới, là hình mẫu điển hình về sự trao quyền, phá vỡ rào cản giới tính và đạt được tiềm năng tối đa. Seema Rao được tạp chí Forbes phiên bản Ấn Độ xếp hạng số 6 trong danh sách “Những người phụ nữ sức mạnh tiên phong” năm 2019. Ngoài việc huấn luyện võ thuật, xuất bản sách, Seema còn là diễn giả của TEDx, diễn giả cho chương của Liên Hợp Quốc về Phụ nữ.