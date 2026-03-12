Kho nhiên liệu ở Bahrain như thành 'hoả ngục' sau đòn tập kích của Iran

(VTC News) -

Đám cháy lớn bùng phát tại kho nhiên liệu ở Bahrain.

Video do Bộ Nội vụ Bahrain cung cấp cho thấy nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa lớn tại kho chứa nhiên liệu ở tỉnh Muharraq sau cuộc tấn công của Iran.

Trước đó, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết cuộc tấn công của Iran nhắm vào bể chứa nhiên liệu diễn ra lúc sáng sớm ngày 12/3. "Hành động gây hấn trắng trợn của Iran nhắm vào bể chứa nhiên liệu tại một cơ sở ở tỉnh Muharraq", Bộ Nội vụ Bahrain đăng trên X.

Bộ Nội vụ Bahrain cũng yêu cầu người dân ở 3 khu vực của tỉnh Muharraq "ở yên trong nhà, đóng cửa sổ và lỗ thông gió để phòng ngừa ảnh hưởng tiềm tàng của khói từ đám cháy đang được dập tắt".

Nhiều cảng dầu Iraq thông báo ngừng hoạt động sau vụ tấn công của Iran vào hai tàu chở dầu khiến một công dân Ấn Độ thiệt mạng. Ông Farhan al-Fartousi, Tổng giám đốc Công ty Cảng Iraq cho biết các cảng thương mại vẫn hoạt động bình thường.

Cuộc tấn công bởi vật thể được cho là máy bay không người lái dưới nước của Iran tại Vịnh Ba Tư khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 38 người được cứu sống.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 6 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Vịnh Ba Tư kể từ khi tuyến đường thủy tại eo biển Hormuz trở thành tâm điểm trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Công ty tiếp thị dầu mỏ SOMO của Iraq cho biết vụ việc này “ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh và kinh tế của Iraq”.

Hiện tại, giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng vào sáng 12/3, chỉ vài ngày sau khi có thời điểm tăng vọt gần 120 USD/thùng. Giá dầu tăng hơn 9% khi lo ngại về nguồn cung ngày càng lớn do các cuộc tấn công của Iran vào tàu thương mại quanh eo biển Hormuz.

Trong khi đó, giá dầu chuẩn của Mỹ West Texas Intermediate cũng tăng lên khoảng 95 USD/thùng. Các cuộc tấn công mới nhất cho thấy sự leo thang trong chiến dịch của Iran nhằm gây áp lực kinh tế toàn cầu, với mục tiêu khiến Mỹ và Israel phải chấm dứt cuộc chiến bắt đầu 12 ngày trước.