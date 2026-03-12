Chủ tịch Quốc hội: Thiết lập hệ thống cập nhật kết quả bầu cử trên cả nước

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra khi kết luận cuộc họp với các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia để đánh giá, rà soát các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử, sáng 12/3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đến nay, thống kê sơ bộ cả nước có gần 79 triệu cử tri tại hơn 72 nghìn khu vực bỏ phiếu, với hệ thống tổ chức bầu cử được chuẩn bị đầy đủ từ Trung ương đến cơ sở.

Theo Chủ tịch Quốc hội, mong muốn chung của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Hội đồng Bầu cử quốc gia là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu phải đạt mức cao bởi đây là ngày hội non sông, ngày phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trực tiếp đi bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất tham gia Quốc hội, HĐND.

"Từ nay đến Ngày bầu cử là giai đoạn quyết định thành công của toàn bộ cuộc bầu cử. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong tổ chức thực hiện cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của cuộc bầu cử và niềm tin của cử tri, Nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tập trung cao độ, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ các khâu của công tác bầu cử, từ danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, tài liệu bầu cử, cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu cho đến công tác tổ chức tại từng tổ bầu cử. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các khu vực bỏ phiếu sớm và các địa bàn có điều kiện khó khăn.

"Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cần phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban và các cơ quan liên quan để thiết lập hệ thống theo dõi, cập nhật thông tin và tổng hợp kết quả bầu cử trên phạm vi cả nước. Trong Ngày bầu cử phải duy trì chế độ báo cáo nhanh, kịp thời, chính xác để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có thẩm quyền", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử. Các cơ quan chức năng cần chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu vực bỏ phiếu, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng thời, cần chú trọng đấu tranh, ngăn chặn các thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng, không để các thế lực xấu lợi dụng bầu cử để gây mất ổn định

Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục theo dõi sát, khẩn trương tiếp nhận, phân loại, thẩm tra, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý dứt điểm các vụ việc đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật.

Với các đơn trùng lặp, đơn không đủ điều kiện, phân loại, lưu hồ sơ theo quy định nhưng vẫn phải theo dõi chặt chẽ tình hình, không để bị lợi dụng gây nhiễu thông tin trong và sau Ngày bầu cử. Các cơ quan, địa phương khi được chuyển đơn phải xử lý và trả lời kịp thời, báo cáo kết quả về Hội đồng Bầu cử quốc gia.

"Tinh thần chung là phải xử lý đúng pháp luật, kịp thời, dứt điểm; không để đơn thư ảnh hưởng đến tiến độ bầu cử và việc xác nhận tư cách người trúng cử", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nêu rõ 3 yêu cầu trọng tâm từ nay đến ngày bầu cử, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần tuyệt đối bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và đúng tiến độ.

Hai là, mọi tình huống phát sinh phải được xử lý ngay từ cơ sở, không để bị động, không để lan rộng, không để ảnh hưởng đến Ngày bầu cử.

Ba là, toàn bộ hệ thống tổ chức bầu cử từ Trung ương đến cơ sở phải duy trì chế độ trực, theo dõi và báo cáo liên tục, bảo đảm thông tin thông suốt và chỉ đạo kịp thời trong mọi tình huống.