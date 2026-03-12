Cụ ông 80 tuổi suýt mất mạng vì tự cắt ống thông tiểu

(VTC News) -

Bệnh nhân 80 tuổi (phường An Phú Đông, TP.HCM) bắt đầu có biểu hiện bí tiểu từ mùng 5 Tết. Ban đầu, gia đình cho rằng đây chỉ là tình trạng bí tiểu thông thường nên đưa ông đến một bệnh viện gần nhà để kiểm tra. Tại đây, bác sĩ đã đặt ống thông tiểu và hướng dẫn sau 4 ngày đến cơ sở y tế gần nhà để tháo ống.

Tuy nhiên, đến ngày thứ tư, do khó chịu, bệnh nhân đã tự dùng kéo cắt ống thông tiểu. Người nhà phải tạm thời buộc lại dây dẫn. Sau đó, gia đình tiếp tục đưa ông đến một phòng khám gần nhà để rút ống thông. Dù vậy, tình trạng bí tiểu vẫn không cải thiện. Bệnh nhân liên tục buồn tiểu nhưng không đi được, vùng bàng quang căng tức và xuất hiện dịch bất thường.

Trong những ngày tiếp theo, sức khỏe của ông B. suy yếu nhanh chóng, ăn uống kém và mệt mỏi. Lo ngại tình trạng trở nặng, gia đình đã đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức II (TP.HCM) cấp cứu.

Cụ ông 80 tuổi rơi vào nguy kịch vì tự ý cắt ống thông tiểu. (Ảnh: BVCC)

“Lúc đó thấy ông đau đớn như vậy, gia đình chỉ nghĩ nếu để ở nhà thêm vài ngày nữa chắc nguy hiểm. Chúng tôi gọi người thân đến chở đi bệnh viện ngay”, người nhà bệnh nhân chia sẻ.

BS.CKI Phạm Công Doanh, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức II, cho biết khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, mạch nhanh, huyết áp tụt, chỉ số oxy máu khoảng 90 - 94%.

Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy bàng quang bệnh nhân căng, nghi ngờ nhiễm trùng nặng từ đường tiết niệu. Ê kíp cấp cứu lập tức đặt lại ống thông tiểu. Khi dẫn lưu, nước tiểu chảy ra trắng đục như sữa, dấu hiệu của tình trạng nhiễm trùng nặng.

Các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán sốc nhiễm trùng nghi từ đường tiết niệu và điều trị khẩn cấp bằng bù dịch tích cực, sử dụng kháng sinh phổ rộng, đồng thời lấy mẫu máu và nước tiểu để cấy tìm vi khuẩn.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân còn có đường huyết tăng rất cao, kèm tình trạng tăng ceton máu - một biến chứng nguy hiểm thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường khi nhiễm trùng nặng. Ê kíp điều trị đã điều chỉnh đường huyết bằng insulin, cân bằng điện giải, đồng thời kiểm soát nguồn nhiễm trùng.

“Sau khoảng 3 giờ điều trị tích cực, huyết áp bệnh nhân bắt đầu ổn định, nhịp tim giảm dần. Sau 24 giờ, các dấu hiệu sinh tồn cải thiện rõ rệt, tình trạng nhiễm trùng và ceton máu cũng được kiểm soát”, BS.CKII Phạm Công Doanh cho biết.

Sau hơn hai ngày điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống được và sức khỏe cải thiện rõ rệt. Dù vậy, gia đình vẫn quyết định để ông tiếp tục điều trị và theo dõi tại bệnh viện để đảm bảo an toàn, bởi hai vợ chồng đều lớn tuổi và con cái sống xa nhà.

Theo bác sĩ, người cao tuổi, đặc biệt những người có bệnh nền như đái tháo đường hoặc tăng huyết áp, thường có sức đề kháng kém nên nguy cơ nhiễm trùng nặng và tiến triển thành nhiễm trùng huyết rất cao.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sốc nhiễm trùng có thể dẫn đến tổn thương đa cơ quan như thận, gan, thậm chí đe dọa tính mạng.

“Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu bệnh nhân được can thiệp trong ‘3 giờ vàng’ đầu tiên, bao gồm bù dịch, sử dụng kháng sinh sớm và kiểm soát nguồn nhiễm, khả năng hồi phục sẽ cao hơn rất nhiều. Ngược lại, khi nhập viện quá muộn, nguy cơ tử vong tăng đáng kể”, bác sĩ Doanh nhấn mạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi người lớn tuổi xuất hiện các dấu hiệu như sốt, tiểu khó, tiểu lắt nhắt, đau tức vùng bụng dưới hoặc mệt mỏi bất thường, gia đình cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.