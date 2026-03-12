Tình báo Mỹ: Chính phủ Iran vẫn nguyên vẹn

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Reuters, tình báo Mỹ đánh giá rằng ban lãnh đạo của Iran không có nguy cơ sụp đổ trong thời gian gần, dù đã trải qua gần hai tuần bị Mỹ và Israel ném bom liên tục.

Một nguồn tin cho biết có “nhiều báo cáo tình báo” với phân tích nhất quán rằng chính quyền Iran “không đứng trước nguy cơ sụp đổ” và vẫn “duy trì được sự ổn định đối với người dân Iran”.

Một người phụ nữ cầm bức ảnh của nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, bên cạnh cố lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Trong bối cảnh giá dầu tăng vọt gây áp lực chính trị, Tổng thống Donald Trump đã gợi ý rằng ông có thể sớm chấm dứt chiến dịch quân sự lớn nhất của Mỹ kể từ năm 2003. Tuy nhiên, việc tìm ra một kết thúc chấp nhận được cho cuộc chiến có thể trở nên khó khăn nếu các lãnh đạo cứng rắn của Iran vẫn giữ vững quyền lực.

Các báo cáo tình báo cũng cho thấy sự đoàn kết của giới lãnh đạo tôn giáo Iran, ngay cả sau khi Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong ngày đầu tiên của các cuộc không kích Mỹ - Israel vào ngày 28/2.

Một quan chức cấp cao Israel cho biết trong các cuộc thảo luận kín, phía Israel cũng thừa nhận không có gì đảm bảo rằng cuộc chiến sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền giáo sĩ tại Iran.

Các nguồn tin nhấn mạnh rằng tình hình trên thực địa vẫn rất biến động, và các diễn biến bên trong Iran có thể thay đổi. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ và Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) từ chối bình luận, trong khi Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự, Mỹ và Israel tấn công nhiều mục tiêu của Iran, bao gồm hệ thống phòng không, các cơ sở hạt nhân và nhiều thành viên trong giới lãnh đạo cấp cao.

Chính quyền ông Trump đưa ra những lý do khác nhau cho cuộc chiến. Khi tuyên bố bắt đầu chiến dịch, ông Trump từng kêu gọi người dân Iran “giành lại chính quyền”, nhưng sau đó các trợ lý cấp cao phủ nhận rằng mục tiêu của chiến dịch là lật đổ lãnh đạo Iran.

Các báo cáo tình báo Mỹ cho thấy IRGC và các lãnh đạo tạm quyền sau cái chết của Khamenei vẫn kiểm soát đất nước. Đầu tuần này, Hội đồng Chuyên gia, hội đồng các giáo sĩ Shiite cấp cao, đã tuyên bố ông Mojtaba Khamenei – con trai của ông Ali Khamenei – là lãnh tụ tối cao mới của Iran.

Một nguồn tin khác cho biết Israel không có ý định để bất kỳ phần nào của chính quyền cũ tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ chiến dịch quân sự Mỹ–Israel sẽ làm gì tiếp theo.

Theo một nguồn tin, các bước xa hơn có thể đòi hỏi một chiến dịch tấn công trên bộ, điều mà chính quyền Trump chưa loại trừ.