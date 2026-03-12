Mỹ công bố video tấn công Iran, tiết lộ 6 ngày chiến dịch 'đốt' hơn 11 tỷ USD

(VTC News) -

Mỹ công bố video phá hủy không quân Iran. (Video: U.S. Central Command)

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 12/3, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) tuyên bố: "Iran đang mất dần năng lực không quân từng ngày. Lực lượng Mỹ không chỉ phòng vệ trước các mối đe dọa từ Iran, mà còn đang từng bước vô hiệu hóa chúng một cách có hệ thống".

Trước đó, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo với Quốc hội Mỹ rằng 6 ngày đầu của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran tiêu tốn ít nhất 11,3 tỷ USD.

Con số này được đưa ra trong cuộc họp kín với các thượng nghị sĩ hôm 10/3, nhằm cung cấp thêm thông tin cho các nghị sĩ đang liên tục yêu cầu Nhà Trắng làm rõ về chi phí của cuộc xung đột. Tuy nhiên, mức 11,3 tỷ USD chưa phản ánh toàn bộ chi phí của cuộc chiến.

Sáu ngày đầu của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran tiêu tốn ít nhất 11,3 tỷ USD. (Nguồn: Reuters)

Các quan chức chính quyền Mỹ cũng cho biết với các nghị sĩ rằng chỉ riêng hai ngày đầu của chiến dịch đã tiêu tốn khoảng 5,6 tỷ USD tiền đạn dược.

Một số trợ lý quốc hội cho biết họ dự đoán Nhà Trắng sẽ sớm trình Quốc hội đề nghị cấp thêm ngân sách cho chiến dịch quân sự. Có ý kiến cho rằng khoản yêu cầu này có thể lên tới 50 tỷ USD, trong khi một số người khác nhận định con số đó thậm chí còn thấp so với thực tế.

Cho đến nay, chính quyền Mỹ chưa công bố đánh giá chính thức về tổng chi phí chiến tranh, cũng như chưa đưa ra mốc thời gian rõ ràng cho việc kết thúc chiến dịch.

Nhiều thành viên Quốc hội bày tỏ lo ngại rằng cuộc chiến có thể làm suy giảm đáng kể kho dự trữ vũ khí của Mỹ, trong bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng nước này vốn đã gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Trong chuyến thăm bang Kentucky hôm 11/3, ông Trump tuyên bố “chúng ta đã chiến thắng”, nhưng cho biết quân đội Mỹ vẫn sẽ tiếp tục hoạt động quân sự để hoàn thành nhiệm vụ.