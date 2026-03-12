Chính sách giúp người mua nhà 'miễn trừ rủi ro' lãi suất, tăng trưởng tài sản

(VTC News) -

Nhiều chuyên gia cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để tích lũy bất động sản - loại “tài sản thực” (real estate) có xu hướng tăng trưởng mạnh song hành cùng nền kinh tế, đặc biệt khi Việt Nam đặt mục tiêu GDP 2 con số từ năm 2026 và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng với quy mô lớn nhất lịch sử.

Đặc quyền “miễn trừ rủi ro” lãi suất của người mua nhà Vinhomes

Những biến động gần đây của lãi suất khiến nhiều người mua nhà thận trọng hơn khi sử dụng đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên trên thực tế, mức lãi suất tăng cao chủ yếu xuất hiện tại một số ngân hàng quốc doanh theo định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Ngược lại, nhóm ngân hàng tư nhân và nước ngoài vẫn đang cung cấp các gói vay mua nhà với lãi suất thấp, phổ biến chỉ từ khoảng 6,5 - 9%/năm.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP.HCM, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCM) cho rằng, người mua nhà không nên nhìn nhận đà tăng lãi suất hiện nay với tâm lý lo ngại quá mức, bởi đây là quá trình điều chỉnh cần thiết của thị trường sau giai đoạn tăng trưởng nóng.

Theo ông, lãi suất đang ở pha cao của chu kỳ nhưng nhiều khả năng sẽ ổn định hoặc giảm dần trong thời gian tới. Đây đang là giai đoạn hợp lý để xuống tiền, nhất là khi nhu cầu nhà ở vẫn tăng và giá bất động sản có xu hướng đi lên trong dài hạn.

Trong bối cảnh đó, các chính sách hỗ trợ lãi suất dài hạn từ chủ đầu tư trở thành “lá chắn” giúp người mua vừa không bỏ lỡ cơ hội tích sản, vừa đứng ngoài mọi rủi ro tài chính.

Trên thị trường hiện nay, Vinhomes là một trong số ít doanh nghiệp triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 - 36 tháng tại nhiều dự án. Nhờ đó, người mua không phải chịu bất kỳ áp lực lãi vay nào trong giai đoạn đầu, đồng thời có thể chủ động trong việc lập kế hoạch tài chính dài hạn.

Chính sách hỗ trợ lãi suất 24 - 36 tháng của Vinhomes giúp người mua nhà “miễn nhiễm” với mọi rủi ro tài chính.

Ví dụ, tại Vinhomes Golden City (Hải Phòng), khách mua được vay tới 80% giá trị sản phẩm, lãi suất 0% trong 36 tháng. Hay tại Vinhomes Green Paradise (TP.HCM), ngoài mức lãi suất 0% trong 3 năm đầu, khách hàng còn được áp dụng mức lãi trần chỉ 9%/năm trong 2 năm tiếp theo. Việc cố định chi phí vốn tới 5 năm giúp người mua nhà đi qua trọn giai đoạn điều chỉnh lãi suất cũng như chu kỳ thị trường với dòng tiền ổn định.

Chủ đầu tư triển khai chính sách cam kết lãi suất 5 năm với khách mua nhà Vinhomes Green Paradise.

“Tài sản thực” tăng trưởng rực rỡ trong kỷ nguyên bùng nổ hạ tầng

Ở góc độ dài hạn, nhiều chuyên gia cho rằng việc quá lo lắng về biến động lãi suất ngắn hạn có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội lớn của thị trường bất động sản.

Theo chuyên gia kinh tế TS. Vũ Đình Ánh, thị trường bất động sản luôn vận động song hành với tăng trưởng của nền kinh tế. Ông cho rằng khi Việt Nam đạt mục tiêu GDP tăng trưởng từ 10%/năm trở lên trong 20 năm tới, bất động sản sẽ bước vào giai đoạn “thăng hoa” rực rỡ.

Động lực quan trọng của chu kỳ này đến từ làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Chính phủ đang tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng chiến lược hiện đại và đồng bộ với các dự án trọng điểm, như mạng lưới giao thông trục quốc gia, đường sắt tốc độ cao, sân bay quốc tế, cảng biển, hạ tầng năng lượng cũng như các siêu đô thị khắp từ Bắc vào Nam.

Riêng năm 2026, kế hoạch đầu tư công được giao với tổng vốn hơn 1 triệu tỷ đồng, trong khi nhu cầu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của toàn ngành xây dựng ước tính trên 2,8 triệu tỷ đồng.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là một trong những nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông quan trọng trong giai đoạn 2026 - 2030.

Ở góc nhìn tương tự, TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, dẫn lại các nghiên cứu quốc tế trong 10 năm qua ở nhiều nước cho thấy, tốc độ tăng giá bất động sản bằng tốc độ tăng GDP danh nghĩa cộng với lạm phát và tốc độ đô thị hóa.

“Nếu Việt Nam lạm phát khoảng 3%, tăng trưởng GDP 10%, tốc độ đô thị hóa khoảng 1% thì giá nhà tăng bình quân khoảng 14% mỗi năm là quy luật tự nhiên”, ông Nghĩa cho biết.

Bên cạnh đó, cả hai vị chuyên gia đều cho rằng cần nhìn nhận đúng bản chất của bất động sản. Khác với cách hiểu sai bản chất xem đây là “tài sản bất động”, bất động sản thực chất là “tài sản thực” (real estate) - một loại tài sản gắn trực tiếp với nền kinh tế.

“Bất động sản là tài sản thực, khi người ta ở trong đó, làm việc trong đó. Không thể nói thị trường này không thực được”, TS. Lê Xuân Nghĩa nhấn mạnh.

Theo ông, một thị trường bất động sản lành mạnh luôn có 3 nhóm người tham gia: người mua để ở, người mua để tích lũy tài sản và nhà đầu tư. Đây cũng là lý do bất động sản được xem là “pháo đài phòng thủ” của dòng vốn trong những giai đoạn biến động, khi vừa có khả năng chống lạm phát, vừa tạo dòng tiền từ khai thác sử dụng và tăng trưởng theo quy mô nền kinh tế. Do đó, người mua không nên vì lo ngại rủi ro lãi suất trong ngắn hạn mà bỏ lỡ cơ hội dài hạn của thị trường “tài sản thực”, nhất là khi một chu kỳ hạ tầng quy mô lớn đã mở ra.