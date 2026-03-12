+
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Sức mạnh bom 'thần chết' nặng gần 1 tấn, xuyên thủng pháo đài ngầm Iran
(VTC News) -
GBU-31, quả bom xuyên phá nặng gần 900kg của Mỹ, có thể xuyên thủng hàng chục mét bê tông, phá hủy boong-ke trong tích tắc.
Linh Ngân
Tin mới
Những hiểu lầm thường gặp về ắc quy ô tô
07:18 12/03/2026
Tư vấn
Trước Trấn Thành, sao Việt nào từng có cơ hội đóng phim Hàn Quốc?
07:01 12/03/2026
Sao Việt
Nhiều gen Z 'cai' điện thoại bằng những 'sở thích kiểu bà ngoại'
07:00 12/03/2026
Giới trẻ
Sức mạnh bom 'thần chết' nặng gần 1 tấn, xuyên thủng pháo đài ngầm Iran
07:00 12/03/2026
VTC NEWS TV
Điểm nghẽn dầu mỏ: 'Tử huyệt' xoay chuyển cuộc xung đột ở Iran
06:32 12/03/2026
Tư liệu
Tử vi tuổi Tân Tỵ 2001 năm 2026 nữ mạng
06:30 12/03/2026
Chuyện bốn phương
Từ mái chùa đến giáo đường: Đồng bào các tôn giáo chung nhịp hướng về ngày hội non sông
06:30 12/03/2026
Đời sống
Xăng đắt đỏ, nhiều gia đình tính toán từng chuyến xe, từng bữa ăn
06:29 12/03/2026
Thị trường
Những người không nên ăn nhiều ốc luộc
06:26 12/03/2026
Tư vấn
Từ tiếng Việt nào có 29 chữ cái nhưng chỉ có 3 âm tiết?
06:22 12/03/2026
Hỏi - Đáp
Giá vàng hôm nay 12/3: USD tăng giá, vàng quay đầu đi xuống
06:20 12/03/2026
Tin giá vàng
Giá xăng dầu hôm nay 12/3: Dầu thế giới tăng nhẹ
06:17 12/03/2026
Thị trường
Chứng khoán hôm nay dự báo tiếp tục hồi phục, nhà đầu tư nên làm gì?
06:11 12/03/2026
Tài chính
Có nên dùng sofa bằng gỗ công nghiệp?
06:09 12/03/2026
Bất động sản
Kết quả Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal: Phạt đền tranh cãi, Havertz gỡ hòa
05:30 12/03/2026
Champions League
Dự báo thời tiết 12/3: Miền Bắc đón không khí lạnh, miền Nam nắng nóng cục bộ
04:30 12/03/2026
Thời tiết
Tổng thống Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran 'sẽ sớm kết thúc'
23:00 11/03/2026
Thời sự quốc tế
Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm, có loại giảm gần 8.000 đồng/lít
22:26 11/03/2026
Thị trường
Tuyển Iran rút khỏi World Cup 2026
22:00 11/03/2026
Thể thao
Iran cảnh báo giá dầu có thể lên 200 USD/thùng
22:00 11/03/2026
Thời sự quốc tế
Nam sinh viên trộm 3 cây vàng SJC của người họ hàng, mua iPhone tặng bạn gái
21:51 11/03/2026
Bản tin 113
Bị vây bắt, kẻ buôn ma túy rút dao chống trả công an
21:36 11/03/2026
Bản tin 113
Quy trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
21:30 11/03/2026
VTC NEWS TV
Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
21:19 11/03/2026
Tin tức - Sự kiện
Xung đột Mỹ - Iran ngày 12: Hormuz rực lửa, tàu hàng liên tiếp trúng đạn
21:10 11/03/2026
Thời sự quốc tế
Nghiên cứu, đề xuất làm tuyến metro số 1 nối đến sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp
21:07 11/03/2026
Đầu Tư
Đồng Nai sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030
21:05 11/03/2026
Tin nóng
Vụ việc ông Thích Nhuận Đạt: Đừng để một chiếc lá sâu ảnh hưởng đến cây bồ đề
21:05 11/03/2026
Podcast VTC News
Ba trẻ ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua: Sở Y tế Đà Nẵng nhận thuốc giải độc từ WHO
20:09 11/03/2026
An toàn thực phẩm
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo hoàn thiện thể chế pháp luật
20:06 11/03/2026
Chính trị