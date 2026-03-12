Đóng

Sức mạnh bom 'thần chết' nặng gần 1 tấn, xuyên thủng pháo đài ngầm Iran

(VTC News) -

GBU-31, quả bom xuyên phá nặng gần 900kg của Mỹ, có thể xuyên thủng hàng chục mét bê tông, phá hủy boong-ke trong tích tắc.

Linh Ngân
