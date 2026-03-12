Giá xăng dầu hôm nay 12/3: Dầu thế giới tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu tăng nhẹ trong bối cảnh các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Trong khi đó, nhiều nhà phân tích nhận định kế hoạch xả kho dự trữ dầu kỷ lục của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vẫn chưa đủ để trấn an thị trường.

IEA khuyến nghị giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, mức xả kho lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này, nhằm kiềm chế đà tăng của giá năng lượng, vốn đã tăng khoảng 25% kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát. Tuy nhiên, thời điểm triển khai kế hoạch xả kho vẫn chưa được ấn định.

Khối lượng dầu dự kiến được giải phóng cao hơn gấp đôi so với 182 triệu thùng từng được tung ra thị trường vào năm 2022 sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng con số này vẫn chưa đủ để bù đắp những thiệt hại nguồn cung nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ.

Theo ước tính của các nhà phân tích tại Macquarie, lượng dầu dự kiến được xả kho chỉ tương đương khoảng bốn ngày sản lượng dầu toàn cầu, hoặc bằng khoảng 16 ngày lượng dầu thô vận chuyển qua khu vực Vùng Vịnh.

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như đình trệ kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Điều này khiến việc xuất khẩu khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu bị gián đoạn, đẩy giá dầu thế giới lên mức cao nhất kể từ năm 2022.

Trong một diễn biến liên quan, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đã đóng cửa nhà máy lọc dầu Ruwais sau khi xảy ra hỏa hoạn tại một cơ sở trong khu phức hợp, được cho là hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Đây là sự cố mới nhất làm gián đoạn hạ tầng năng lượng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang.

Ả rập Xê-út, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, đang tìm cách gia tăng nguồn cung thông qua tuyến vận chuyển tại Biển Đỏ. Tuy nhiên, dữ liệu vận tải cho thấy khối lượng này vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để bù đắp sự sụt giảm dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz.

Quốc gia này đang tận dụng cảng Yanbu trên Biển Đỏ để thúc đẩy xuất khẩu, nhằm tránh phải cắt giảm sản lượng sâu trong bối cảnh các nước láng giềng như Iraq, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bắt đầu giảm sản lượng.

Theo công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie, cuộc xung đột hiện khiến nguồn cung dầu và các sản phẩm dầu mỏ từ khu vực Vùng Vịnh ra thị trường toàn cầu sụt giảm khoảng 15 triệu thùng/ngày, yếu tố có thể đẩy giá dầu lên tới 150 USD/thùng.

Ngân hàng Morgan Stanley cũng cảnh báo rằng ngay cả khi xung đột sớm được giải quyết, thị trường năng lượng toàn cầu vẫn có thể phải đối mặt với nhiều tuần gián đoạn nguồn cung.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 22h ngày 11/3, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm mạnh.

Xăng E5RON92 giảm 3.619 đồng/lít, không cao hơn 22.951 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm 3.880 đồng/lít, không cao hơn 25.240 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S giảm 4.247 đồng/lít, không cao hơn 26.470 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 7.966 đồng/lít, không cao hơn 24.419 đồng/lít. Dầu mazut giảm 5.706 đồng/kg, không cao hơn 19.001 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành bất thường này, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi sử dụng quỹ bình ổn với xăng sinh học ở mức 4.000 đồng/lít; xăng không chì: 4.000 đồng/lít; dầu diesel: 5.000 đồng/lít; dầu hỏa: 4.000 đồng/lít và dầu mazut: 4.000 đồng/kg.