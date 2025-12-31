Kết năm 2025, giá xăng giảm lần thứ tư liên tiếp, xuống dưới 19.000 đồng/lít

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 278 đồng/lít, không cao hơn 18.438 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 89 đồng/lít, không cao hơn 18.917 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 2 đồng/lít, không cao hơn 17.255 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 15 đồng/lít, không cao hơn 17.694 đồng/lít, giá dầu mazut giảm 37 đồng/kg, không cao hơn 13.345 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá xăng chiều nay 31/12 tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 25/12 - 30/12) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn mới tại khu vực Trung Đông; tiến triển của thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine; Trung Quốc gia tăng nhập khẩu dầu thô; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/12 và kỳ điều hành ngày 31/12 là: 71,953 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 1,471 USD/thùng); 73,98 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,390 USD/thùng); 81,893 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,015 USD/thùng); 79,853 USD/thùng dầu diesel (tăng 0,059 USD/thùng); 341,763 USD/tấn dầu mazut (giảm 1,011 USD/tấn).

Như vậy, giá xăng đã có kỳ giảm thứ tư liên tiếp. Kỳ gần nhất là vào chiều 25/12, giá xăng E5 RON92 giảm 523 đồng/lít, không cao hơn 18.716 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 614 đồng/lít, không cao hơn 19.006 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 219 đồng/lít, không cao hơn 17.257 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 228 đồng/lít, không cao hơn 17.709 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 222 đồng/kg, không cao hơn 13.382 đồng/kg.

Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Hôm nay cũng là kỳ điều hành giá xăng dầu cuối cùng của năm 2025 và được thực hiện sớm hơn thông lệ 1 ngày do trùng vào lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026.