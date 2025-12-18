Giá xăng giảm về dưới 20.000 đồng một lít

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 376 đồng/lít, không cao hơn 19.239 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 462 đồng/lít, không cao hơn 19.620 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, không cao hơn 17.476 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 704 đồng/lít, không cao hơn 17.937 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 233 đồng/kg, không cao hơn 13.160 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h hôm nay. (Ảnh: Minh Đức).

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/12/2025 - 17/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: những tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ucraina do Mỹ thúc đẩy có thể dẫn tới việc gia tăng nguồn cung dầu từ Nga; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm nhưng tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất tăng vượt dự báo; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/12/2025 và kỳ điều hành ngày 18/12/2025 là: 76,312 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,056 USD/thùng, tương đương giảm 2,62%); 77,530 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,360 USD/thùng, tương đương giảm 2,95%); 83,196 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,964 USD/thùng, tương đương giảm 4,55%); 81,028 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 3,800 USD/thùng, tương đương giảm 4,48%); 334,984 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 8,086 USD/tấn, tương đương giảm 2,36%).

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 11/12, giá xăng E5 RON92 giảm 207 đồng/lít, không cao hơn 19.615 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 378 đồng/lít, không cao hơn 20.082 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 226 đồng/lít, không cao hơn 18.154 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 252 đồng/lít, không cao hơn 18.641 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 43 đồng/kg, không cao hơn 13.393 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 47 phiên điều chỉnh, gồm 22 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên điều chỉnh trái chiều.