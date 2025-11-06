Giá xăng giảm nhẹ, dầu diesel tăng

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 78 đồng/lít, không cao hơn 19.682 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 72 đồng/lít, không cao hơn 20.416 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu tăng, giảm tùy loại: Giá dầu diesel tăng 120 đồng/lít, không cao hơn 19.323 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 124 đồng/lí, không cao hơn 19.395 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 319 đồng/kg, không cao hơn 14.320 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Giá xăng chiều nay 6/11 đồng loạt giảm.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 30/10 - 5/11) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất; đồng USD tăng giá; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm; OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong Quý I/2026; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 30/10 và kỳ điều hành ngày 6/11 là: 79,012 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 0,314 USD/thùng); 81,792 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,366 USD/thùng); 91,634 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,706 USD/thùng); 91,626 USD/thùng dầu diesel (tăng 0,684 USD/thùng); 376,482 USD/tấn dầu mazut (giảm 11,160 USD/tấn).

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 30/10, giá xăng E5 RON92 tăng 710 đồng/lít, không cao hơn 19.760 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 762 đồng/lít, không cao hơn 20.488 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 1.318 đồng/lít, không cao hơn 19.203 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít, không cao hơn 19.271 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 541 đồng/kg, không cao hơn 14.639 đồng/kg.