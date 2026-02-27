Hà Nội sẽ công khai quy hoạch không gian đô thị sông Hồng để người dân giám sát

(VTC News) -

Chiều 27/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031) - Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động, thực hiện vận động bầu cử.

Mở đầu hội nghị, cử tri nghe tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031), Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội.

Trao đổi với cử tri về nhóm vấn đề hoàn thiện thể chế và quy hoạch Thủ đô, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Hà Nội, đặc biệt trong định hướng phát triển không gian đô thị ven sông Hồng.

Theo Bí thư Thành ủy, lãnh đạo thành phố đã báo cáo Bộ Chính trị về yêu cầu định hướng phát triển Hà Nội với tầm nhìn phát triển 100 năm. Trung ương thống nhất cần một thể chế vượt trội, cho phép thí điểm có kiểm soát các cơ chế mới nhằm tạo hành lang pháp lý đủ mạnh cho Thủ đô bứt phá. Đồng thời, thành phố sửa đổi Luật Thủ đô, hợp nhất các quy hoạch đã phê duyệt và bổ sung những nội dung chưa được đề cập, qua đó hình thành cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng và đa lớp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Trong định hướng này, Hà Nội sẽ khai thác đồng bộ không gian ngầm, không gian tầng cao, tầng thấp; tăng cường kết nối với các địa phương Vùng Thủ đô; xử lý các hạn chế về năng lực hạ tầng và quản trị đô thị. Đây được xem là giải pháp căn cơ để Thủ đô phát triển bền vững trong nhiều năm tới.

Riêng với không gian đô thị sông Hồng, thành phố xác định phải bảo đảm an toàn, môi trường xanh, mật độ dân cư hợp lý và phát triển bền vững. Quy hoạch sẽ được công khai để người dân giám sát; tạo cơ sở thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ, y tế và giáo dục.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, việc hoàn thiện thể chế, điều chỉnh quy hoạch và phát triển không gian đô thị sông Hồng là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Thủ đô 100 năm, tạo nền tảng để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững và phát huy vai trò đầu tàu của cả nước.

Trao đổi về xử lý các điểm nghẽn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Hà Nội xác định 5 điểm nghẽn cản trở sự phát triển, gồm: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm. Hiện nay, các cấp chính quyền Thủ đô tích cực giải quyết trên tinh thần không để phức tạp thêm và tiến tới khắc phục triệt để.

Các lãnh đạo thành phố Hà Nội và đại biểu cử tri tại hội nghị.

Cụ thể, Sở Xây dựng phụ trách giải quyết điểm nghẽn úng ngập; Công an thành phố phụ trách giải quyết trật tự đô thị và ùn tắc giao thông; Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách giải quyết ô nhiễm môi trường; Sở Y tế phụ trách giải quyết an toàn thực phẩm. Lãnh đạo thành phố thực hiện giao ban hằng tuần để đánh giá tiến độ giải quyết cũng như kịp thời đưa ra giải pháp xử lý; đồng thời bảo đảm phân cấp rõ ràng, việc nào của cấp xã, việc nào của cấp thành phố và kiên quyết không để phức tạp thêm.

Quá trình giải quyết các điểm nghẽn, thành phố áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; đồng thời đặt trong chiến lược lâu dài về hoàn thiện thể chế và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc mong muốn mỗi người dân cùng tham gia đồng hành với các cấp chính quyền thành phố để xử lý 5 điểm nghẽn, qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư, địa phương và Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại.

Nhấn mạnh Thủ đô cũng như cả nước lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trọng tâm trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc khẳng định thành phố sẽ tiếp tục tăng dần việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình để tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, thành phố vừa ra mắt Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội và trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo về y học, sinh học và trung tâm đổi mới về năng lượng mới. Những bước đi đột phá này đóng vai trò kết nối, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn Thủ đô.