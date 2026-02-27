Ngỡ ngàng trước sự lột xác của Cần Giờ sau khi Vinhomes Green Paradise hiện diện

(VTC News) -

Từ một “ốc đảo ngủ quên”, Cần Giờ đã thức giấc và bước vào mùa xuân 2026 với diện mạo hoàn toàn khác. Đại công trường sôi động ngày đêm, hạ tầng dần thành hình và siêu lễ hội xuân Green Paradise Tet Fest thu hút hàng chục nghìn lượt khách đổ về, mở màn cho một chương mới của “kho báu du lịch quốc gia”.

Green Paradise Tet Fest thổi bùng sinh khí cho Cần Giờ

Những ngày đầu xuân, Cần Giờ khoác lên mình chiếc áo rực rỡ cùng bầu không khí sôi động hiếm thấy. Hàng chục nghìn du khách đổ về tham dự Green Paradise Tet Fest - siêu lễ hội xuân quy mô lớn nhất khu vực.

Lễ hội khinh khí cầu, dù lượn mang đến góc nhìn toàn cảnh về một vùng đất ven biển đang chuyển mình. Cung đường hoa với 600 gốc mai, đào khoe sắc được nhiều người nhận xét đẹp bậc nhất TP.HCM. Chuỗi hoạt động Tết truyền thống như xin chữ, trò chơi dân gian, workshop thủ công, ẩm thực 3 miền, biểu diễn âm nhạc và lô tô xuân tạo nên không khí rộn ràng suốt nhiều tuần.

Green Paradise Tet Fest (7/2 - 28/2/2026) là lời khẳng định Cần Giờ đã thực sự bước sang một chương phát triển mới.

Anh Ngô Văn Hà (Quận 9 cũ - TP.HCM) chọn Cần Giờ làm điểm du xuân kết hợp khảo sát dự án.

“Không khí lễ hội xuân rất đông vui, có nhiều điểm độc đáo như lễ hội khinh khí cầu, đường hoa khổng lồ, cây mai 150 tuổi… Phải nói là lễ hội này đã mang lại rất nhiều sinh khí cho Cần Giờ”, anh Hà chia sẻ.

Điều khiến anh Hà cùng nhiều du khách bất ngờ hơn cả là sự thay đổi ngoạn mục của khu vực kể từ khi Vinhomes Green Paradise khởi công (19/4/2025). Sau khoảng 10 tháng thi công, nhiều tuyến đường nội khu đã thành hình, hạ tầng triển khai đồng bộ. Sự kết hợp giữa một sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn và một siêu đô thị đang dần thành hình đã tạo nên sức hấp dẫn chưa từng có cho Cần Giờ dịp đầu xuân mới.

Không khí thi công khẩn trương trên đại công trường Vinhomes Green Paradise.

Cơ hội làm giàu cùng “kho báu du lịch quốc gia”

Cần Giờ từ lâu đã được xem là “kho báu du lịch quốc gia” nhờ hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc hữu và đường bờ biển dài. Tuy nhiên, tiềm năng ấy chưa thực sự được đánh thức bằng những động lực tương xứng. Sự hiện diện của Vinhomes - thương hiệu dẫn dắt thị trường bất động sản Việt Nam - được giới quan sát đánh giá là bước ngoặt quan trọng.

Từ một điểm đến chủ yếu gắn với du lịch sinh thái cuối tuần, Cần Giờ đang được đặt vào bản đồ của những chiến lược phát triển tầm vóc hơn.

Vinhomes Green Paradise được phát triển theo mô hình siêu đô thị ESG++ dẫn dắt xu hướng tương lai, tích hợp đồng bộ hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp quốc tế, kiến tạo một điểm đến vừa đáng sống, vừa có năng lực đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm, từng bước đưa Cần Giờ trở thành trung tâm an cư, du lịch, nghỉ dưỡng quy mô hàng đầu khu vực.

Song song với đó là các dự án hạ tầng trọng điểm với quy mô đầu tư lớn nhất lịch sử TP.HCM, như cầu Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2028-2029. Khi đó, thời gian kết nối trung tâm TP.HCM và Vũng Tàu sẽ rút ngắn đáng kể, đưa Cần Giờ trở thành điểm đến du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng của cả khu vực.

“Tôi nghĩ dự án này có tiềm năng phát triển rất lớn. Đặc biệt là khi các hạ tầng như cầu Cần Giờ hoàn thiện và tuyến metro kết nối từ Bến Thành về đây chỉ trong 13 phút. Siêu đô thị này có đầy đủ tiện ích, tốc độ triển khai rất nhanh và chủ đầu tư rất uy tín”, anh Ngô Văn Hà tin tưởng.

Còn theo anh Phong (Bình Chánh, TP.HCM), lợi thế cạnh tranh của dự án này thể hiện rõ nhất ở môi trường sống và quy hoạch tổng thể dài hạn.

“Trong tương lai, đây chắc chắn sẽ là một siêu đô thị có sức hấp dẫn rất lớn so với mặt bằng chung. Một hệ sinh thái ven biển, môi trường trong lành tốt cho sức khỏe như thế này gần như không có đối thủ tại TP.HCM”, anh Phong nhận định.

Niềm tin của thị trường vì thế không dừng lại ở sự quan tâm hay tham khảo thông tin. Ngay trong dịp Tết, chứng kiến không khí sôi động của Green Paradise Tet Fest và mục sở thị tiến độ thần tốc của dự án, nhiều khách hàng đã quyết định xuống tiền. Vợ chồng anh Tuấn là một trong số đó.

“Tốc độ xây dựng phải nói là quá khủng khiếp. Sắp tới tôi sẽ đưa bạn bè đến đây để trực tiếp thấy được dự án tốc độ và hiện đại như thế nào”, anh Tuấn (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) nhận xét.

Hiện, dòng sản phẩm nổi bật nhất tại Vinhomes Green Paradise là nhà phố liền kề Boulevard Prime trên đại lộ Tương Lai rộng 50m - trục thương mại xương sống của toàn siêu đô thị. Lợi thế mặt tiền rộng, thiết kế tối ưu cho mô hình vừa ở vừa kinh doanh, cùng chính sách bán hàng hấp dẫn (nổi bật là hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng và cam kết trần lãi suất chỉ 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo) giúp Boulevard Prime trở thành lựa chọn ưu tiên của cả nhà đầu tư lẫn khách hàng mua ở kết hợp khai thác thương mại.

Boulevard Prime ghi nhận hàng trăm giao dịch chỉ trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển TP.HCM ngày càng hạn chế, sự xuất hiện của một siêu đô thị được quy hoạch bài bản, lại được hậu thuẫn bởi hệ thống hạ tầng liên vùng đang tăng tốc, mở ra dư địa tăng giá dài hạn cho bất động sản Cần Giờ.

Từ không khí lễ hội sôi động của Green Paradise Tet Fest, đến đại công trường thi công ngày đêm, Cần Giờ đang cho thấy sự chuyển mình rõ nét. Với sự hiện diện của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise và loạt hạ tầng tỷ USD, vùng đất từng được ví như “nàng công chúa ngủ quên” đang dần xác lập vị thế là tâm điểm du lịch, an cư và đầu tư hàng đầu khu vực.