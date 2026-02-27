Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 27/2/2026 - XSGL 27/2

XSGL 27/2. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 27/2/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 27/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 27/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 27/2/2026 - Xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 27/2/2026

XSGL 20/2, kết quả xổ số Gia Lai ngày 20/2/2026.

XSGL 13/2, kết quả xổ số Gia Lai ngày 13/2/2026.

XSGL 6/2, kết quả xổ số Gia Lai ngày 6/2/2026.

XSGL 30/1, kết quả xổ số Gia Lai ngày 30/1/2026.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng chỉ có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá hạn 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng giải chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng. Nếu có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian chi trả sẽ kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 sẽ do đài Phú Yên và Huế mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 sẽ do đài Quảng Nam, Đắk Lắk mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 sẽ do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 sẽ do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 sẽ do đài Ninh Thuận và Gia Lai mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 sẽ do đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ do đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 27/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.