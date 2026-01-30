Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 30/1/2026 - XSGL 30/1

XSGL 30/1. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 30/1/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 30/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 30/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 30/1/2026 - Xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 30/1/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không được lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng theo quy định chậm nhất là 5 ngày tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng. Nếu có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai gồm có đài Phú Yên và Huế quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba gồm có đài Đắk Lắk và Quảng Nam quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư gồm có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm gồm có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu gồm có đài Ninh Thuận và Gia Lai quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy gồm có đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật gồm có đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 30/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.