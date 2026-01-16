Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 16/1/2026 - XSGL 16/1

XSGL 16/1. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 16/1/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 16/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 16/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 16/1/2026 - Xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 16/1/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé trúng không còn giá trị đổi thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng từ người trúng thưởng. Nếu có xảy ra tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do đài Phú Yên, Huế mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế sẽ mở thưởng.

