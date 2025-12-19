Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 19/12/2025 - XSGL 19/12

XSGL 19/12. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 19/12/2025 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 19/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 19/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 19/12/2025 - Xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 19/12/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn này vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh đổi thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian chi trả tiền thưởng không quá 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết tiếp nhận yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian thanh toán sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên, Huế quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Quảng Nam quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Huế, Kon Tum quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 19/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.