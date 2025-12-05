Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 5/12/2025 - XSGL 5/12

XSGL 5/12. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 5/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Kết quả XSGL 5/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 5/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 5/12/2025 - XS đài Gia Lai thứ Sáu ngày 5/12/2025

Xem lại kết quả XSGL các ngày quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSGL 28/11, kết quả xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 28/11/2025

XSGL 28/11, kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 28/11/2025.

- XSGL 21/11/2025

XSGL 21/11, kết quả xổ số Gia Lai ngày 21/11/2025.

- XSGL 14/11/2025

XSGL 14/11, kết quả xổ số Gia Lai ngày 14/11/2025.

- XSGL 7/11/2025

XSGL 7/11, kết quả xổ số Gia Lai ngày 7/11/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng không quá 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết tiếp nhận yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian thanh toán sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Lịch quay số mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- Thứ Ba: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- Thứ Tư: Lịch quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Thứ Năm: Lịch quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung quay số mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ Bảy: Lịch quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: Lịch quay số mở thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 5/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.