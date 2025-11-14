Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 14/11/2025 - XSGL 14/11

XSGL 14/11. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 14/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Kết quả XSGL 14/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 14/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 14/11/2025 - XS đài Gia Lai thứ Sáu ngày 14/11/2025

- XSGL 7/11, kết quả xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 7/11/2025

- XSGL 31/10/2025

- XSGL 24/10/2025

- XSGL 17/10/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn này, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật…) không thể nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- Thứ Tư: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Thứ Năm: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế.

