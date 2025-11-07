Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 7/11/2025 - XSGL 7/11

XSGL 7/11. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 7/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Kết quả XSGL 7/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 7/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 7/11/2025 - XS đài Gia Lai thứ Sáu ngày 7/11/2025

Xem thêm KQXSGL các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSGL 31/10, kết quả xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 31/10/2025

XSGL 31/10, kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 31/10/2025.

- XSGL 24/10/2025

XSGL 24/10, kết quả xổ số Gia Lai ngày 24/10/2025.

- XSGL 17/10/2025

XSGL 17/10, kết quả xổ số Gia Lai ngày 17/10/2025.

- XSGL 10/10/2025

XSGL 10/10, kết quả xổ số Gia Lai ngày 10/10/2025.

Quy định cần biết

- Vé số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng trên tờ vé số. Quá 30 ngày, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy vào yêu cầu người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật…) không thể đi nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Lịch quay số mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- Thứ Ba: Lịch quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- Thứ Tư: Lịch quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Thứ Năm: Lịch quay số mở thưởng tại đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định.

- Thứ Sáu: Lịch quay số mở thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- Thứ Bảy: Lịch quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: Lịch quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 7/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.