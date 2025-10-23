Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 24/10/2025 - XSGL 24/10

XSGL 24/10. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 24/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Kết quả XSGL 24/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.
- Vé trúng chỉ có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá 30 ngày, vé số trúng không còn giá trị để nhận thưởng.
- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu người trúng thưởng.
- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải thưởng đó.
- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.
- Xổ số miền Trung thứ 2 do đài Huế, Phú Yên quay số mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Đắk Lắk, Quảng Nam quay số mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ 4 được quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.
- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định quay số mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ 6 do đài Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ 7 có đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.
- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 24/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.