Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 3/10/2025 - XSGL 3/10

XSGL 3/10. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 3/10/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Kết quả XSGL 3/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 3/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 3/10/2025 - XS đài Gia Lai thứ Sáu ngày 3/10/2025

Xem thêm KQXS Gia Lai các kỳ quay thưởng gần đây nhất

- XSGL 26/9, kết quả xổ số Gia Lai ngày 26/9/2025

XSGL 26/9, kết quả xổ số Gia Lai ngày 26/9/2025.

- XSGL 19/9/2025

XSGL 19/9, kết quả xổ số Gia Lai ngày 19/9/2025.

- XSGL 12/9/2025

XSGL 12/9, kết quả xổ số Gia Lai ngày 12/9/2025.

- XSGL 5/9/2025

XSGL 5/9, kết quả xổ số Gia Lai ngày 5/9/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, được tính kể từ ngày quay thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng có giá trị nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả giải đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Xổ số miền Trung thứ 3 sẽ mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Xổ số miền Trung thứ 4 có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.

- Xổ số miền Trung thứ 7 do đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 3/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.