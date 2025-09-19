Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 19/9/2025 - XSGL 19/9

XSGL 19/9. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 19/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15, bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Kết quả XSGL 19/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 19/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 19/9/2025 - XS đài Gia Lai thứ Sáu ngày 19/9/2025

- XSGL 12/9, kết quả xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 12/9/2025

- XSGL 5/9/2025

- XSGL 29/8/2025

- XSGL 22/8/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa.

- Vé trúng có thời hạn nhận tiền thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày mà người trúng thưởng chưa nhận thưởng, vé trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả giải đó.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 có đài Phú Yên và Huế mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Quảng Nam và Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 có đài Ninh Thuận và Gia Lai quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 có đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế quay thưởng.

