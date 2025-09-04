Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 5/9/2025 - XSGL 5/9

XSGL 5/9. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 5/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15, bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Kết quả XSGL 5/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 5/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 5/9/2025 - XS đài Gia Lai thứ Sáu ngày 5/9/2025

Xem lại KQXS Gia Lai các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSGL 29/8, kết quả xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 29/8/2025

XSGL 29/8, kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 29/8/2025.

- XSGL 22/8/2025

XSGL 22/8, kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 22/8/2025.

- XSGL 15/8/2025

XSGL 15/8, kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 15/8/2025.

- XSGL 8/8/2025

XSGL 8/8, kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 8/8/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh tiền thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Sau thời hạn này, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần duy nhất bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả giải thưởng đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do đài Phú Yên, Huế quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do đài Quảng Nam và Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do đài Gia Lai và Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 5/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.