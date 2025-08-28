Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 29/8/2025 - Trực tiếp XSGL 29/8

XSGL 29/8. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 29/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15, bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Kết quả XSGL 29/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 29/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 29/8/2025 - XS đài Gia Lai thứ Sáu ngày 29/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSGL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Gia Lai gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải trúng 50 triệu đồng, cho những vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: dành cho những vé chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 sẽ quay thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Xổ số miền Trung thứ 3 do đài Quảng Nam, Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 quay thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 quay thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.

- Xổ số miền Trung thứ 6 do đài Ninh Thuận, Gia Lai quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 quay thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 29/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.