Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 10/10/2025 - XSGL 10/10

XSGL 10/10. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 10/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Kết quả XSGL 10/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 10/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 10/10/2025 - XS đài Gia Lai thứ Sáu ngày 10/10/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, được tính kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng có giá trị nhận thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng được lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Trường hợp người trúng thưởng không thể đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 sẽ mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- Xổ số miền Trung thứ 3 do đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 được mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 do đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 do đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế sẽ mở thưởng.

