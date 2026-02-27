Ngột ngạt khói lửa, quá tải vàng mã ở lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc

(VTC News) -

Video: Đồ mã chất cao tại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc đang diễn ra tại khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt, Di sản Văn hóa Thế giới đền Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo (Hải Phòng), thu hút hàng nghìn du khách mỗi ngày.

Đây được xem như "thánh địa" của các hoạt động diễn xướng hầu đồng - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, thu hút hàng trăm đoàn tham gia diễn xướng, đông đảo người dân và du khách tham quan trải nghiệm.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu vực chính điện và sân phía trước đền chủ yếu là người dân cùng du khách thập phương đến dâng hương, mang theo lễ vật truyền thống và chỉ một lượng nhỏ vàng mã.

Tuy nhiên, phía sau bên phải đền và khu vực sân trước dãy nhà công vụ lại được dựng nhiều nhà bạt rộng hàng chục m² để trưng bày, sắp đặt hàng loạt đồ mã cỡ lớn như voi chiến, ngựa chiến, thuyền chiến, hình nhân tướng sĩ… phục vụ các hoạt động hầu đồng, tiến mã của các đoàn thanh đồng trong và ngoài thành phố.

Theo một số người làm dịch vụ đồ mã và đốt đồ mã, mỗi con voi, con ngựa, hoặc thuyền rồng nhỏ có giá khoảng 300 nghìn đồng. Thuyền rồng lớn, voi, ngựa lớn có giá cả triệu đồng.

Sau mỗi canh hầu, số đồ mã này được chuyển ra đốt ở một khu tập trung được Ban quản lý bố trí xây dựng. Những người làm dịch vụ hóa vàng này được các đoàn hầu đồng tự nguyện trả thù lao theo số lượng đồ mã cung tiến.

Cảnh nhộn nhịp, hối hả vận chuyển hàng mã mang đi đốt sau mỗi canh hầu, dâng lễ cho thấy mặt hàng này "đắt khách" nhất trong các hoạt động tại khu di tích.

Kết thúc canh hầu, số đồ mã được chuyển hết đi hóa, nhường chỗ cho những đoàn sau tiếp tục đăng ký diễn xướng hầu đồng.

Khu di tích đã có một lầu hóa sớ, chủ yếu là đốt tiền vàng mã, hoặc đồ mã nhỏ. Còn đối với đồ mã lớn như thuyền rồng, voi, ngựa... có kích thước lớn thì được hóa ở khu vực khác.

Lầu hóa sớ luôn trong tình trạng quá tải, đỏ lửa, đồ vàng mã phải xếp hàng để lần lượt cho vào lò.

Cách lầu hóa sớ không xa là khu vực rộng khoảng 20m² được xây tạm để làm nơi hóa đồ mã lớn. Khu này gần như luôn đỏ lửa, mỗi đợt gió thổi qua lại cuốn theo tro bụi phát tán ra không gian trong khu di tích.

Thông tin với PV Báo Điện tử VTC News, ông Lê Duy Mạnh, Phó trưởng ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc cho biết, tại di tích này, cùng với tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, việc đốt vàng mã được xem là yếu tố quan trọng trong thực hành nghi lễ hầu đồng. Ở nước ta có 2 tín ngưỡng hầu đồng là hầu đồng tứ Phủ với trung tâm là Phủ Dầy (được coi là thánh địa), và hầu đồng Trần Triều, trong đó Kiếp Bạc giữ vai trò là thánh địa.

Hàng năm, số tiền người dân chi cho việc đốt vàng mã không được Ban Quản lý ước tính hay thống kê, do đơn vị không tổ chức hoạt động này. Di tích chỉ là điểm đến của du khách thực hiện các hoạt động tín ngưỡng đốt vàng mã. Ban Quản lý chủ yếu thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ và bố trí khu vực riêng phục vụ việc đốt vàng mã.

Theo đánh giá cá nhân, ông Mạnh cho biết, tại di tích đền Kiếp Bạc ước lượng mỗi năm có từ 700 – 800 đoàn hầu đồng, tính trung bình mỗi đoàn hầu chi khoảng 30-50 triệu, mỗi năm “đốt” số đồ mã quy ra tiền khoảng 21-25 tỷ đồng.

Ông Mạnh cho rằng, đây là thực trạng rất lãng phí, cần phải có biện pháp làm thay đổi nhận thức của người dân về việc này. “Nếu Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch và UBND Thành phố có "lệnh cấm" thì rất tốt cho chúng tôi. Mã lễ nhiều như thế chỉ cần chúng tôi không để ý, sơ sẩy xảy ra cháy thì chắc chắn sẽ bị truy trách nhiệm”, ông Mạnh chia sẻ.

Ông Mạnh cho hay, tại đền Kiếp Bạc hiện chỉ có 10 nhân viên bảo vệ. Mỗi khi có đoàn hầu đồng, lực lượng này phải tăng cường tối đa, đồng thời hệ thống camera được lắp đặt khắp khu vực để phục vụ việc theo dõi, giám sát.

Thông tin với PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc cho biết, việc đốt vàng mã ở các di tích, trong đó có đền Kiếp Bạc là vấn đề lãnh đạo Thành phố Hải Phòng rất quan tâm.

UBND Thành phố sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ban quản lý di tích cũng như các ban quản lý di tích ở các địa phương trong thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hạn chế tối đa việc đốt vàng mã.