Ngột ngạt khói lửa, quá tải vàng mã ở lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc
(VTC News) -
Sau mỗi canh hầu đồng, dâng lễ, "núi" vàng mã hàng chục triệu đồng biến thành tro, gây lãng phí rất lớn nhưng ngày càng có chiều hướng gia tăng tại đền Kiếp Bạc.
Video: Đồ mã chất cao tại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc
Theo một số người làm dịch vụ đồ mã và đốt đồ mã, mỗi con voi, con ngựa, hoặc thuyền rồng nhỏ có giá khoảng 300 nghìn đồng. Thuyền rồng lớn, voi, ngựa lớn có giá cả triệu đồng.
Cảnh nhộn nhịp, hối hả vận chuyển hàng mã mang đi đốt sau mỗi canh hầu, dâng lễ cho thấy mặt hàng này "đắt khách" nhất trong các hoạt động tại khu di tích.
Lầu hóa sớ luôn trong tình trạng quá tải, đỏ lửa, đồ vàng mã phải xếp hàng để lần lượt cho vào lò.
Hàng năm, số tiền người dân chi cho việc đốt vàng mã không được Ban Quản lý ước tính hay thống kê, do đơn vị không tổ chức hoạt động này. Di tích chỉ là điểm đến của du khách thực hiện các hoạt động tín ngưỡng đốt vàng mã. Ban Quản lý chủ yếu thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ và bố trí khu vực riêng phục vụ việc đốt vàng mã.
Ông Mạnh cho rằng, đây là thực trạng rất lãng phí, cần phải có biện pháp làm thay đổi nhận thức của người dân về việc này. “Nếu Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch và UBND Thành phố có "lệnh cấm" thì rất tốt cho chúng tôi. Mã lễ nhiều như thế chỉ cần chúng tôi không để ý, sơ sẩy xảy ra cháy thì chắc chắn sẽ bị truy trách nhiệm”, ông Mạnh chia sẻ.
UBND Thành phố sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ban quản lý di tích cũng như các ban quản lý di tích ở các địa phương trong thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hạn chế tối đa việc đốt vàng mã.