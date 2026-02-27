5 Thượng tướng quân đội nghỉ công tác từ ngày 1/3

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam với 5 Thượng tướng Quân đội.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến.

Cụ thể, tại các Quyết định 343, 347, 348, 349, Thủ tướng quyết định 4 Thượng tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Võ Minh Lương và Vũ Hải Sản thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nghỉ công tác kể từ ngày 1/3.

Tại Quyết định 346, Thủ tướng quyết định Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng thôi giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nghỉ công tác kể từ ngày 1/3.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến sinh năm 1961, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hồi tháng 7/2020.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh sinh năm 1961, quê quán TP Hà Nội. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 10/2020.

Thượng tướng Vũ Hải Sản sinh năm 1961, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hồi tháng 7/2020.

Thượng tướng Võ Minh Lương sinh năm 1963, quê quán tỉnh Quảng Trị. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hồi tháng 10/2020.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng sinh năm 1965, quê quán tỉnh Vĩnh Long. Ông giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ tháng 11/2020.