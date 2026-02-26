(VTC News) -

Sáng 26/2, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, trên cơ sở số lượng đại biểu Quân đội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo rà soát chính trị 100% nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm theo đúng quy định đối với 31/31 cán bộ quân đội tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại các địa phương, 34 tỉnh, thành phố có cán bộ quân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, 12 tỉnh, thành phố cơ cấu 2 người tham gia ứng cử; 22 tỉnh, thành phố còn lại mỗi địa phương cơ cấu một người. Riêng cán bộ quân sự cấp xã có 3.038 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

"Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là trên các địa bàn trọng điểm: vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; chủ động xây dựng và luyện tập các phương án, không để bị động, bất ngờ; bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc đồng bộ, thông suốt, sẵn sàng xử lý các tình huống", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm được toàn quân tập trung thực hiện từ nay đến ngày bầu cử, Thứ trưởng Nguyễn Văn Gấu cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, dân quân tự vệ và vận động gia đình, người thân tích cực tham gia bỏ phiếu sớm, đúng quy định.

Bộ Quốc phòng cũng duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu trong toàn quân; bảo đảm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cũng tổng hợp các nội dung đề xuất tổ chức bầu cử sớm cho một số lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo, biên giới, các lực lượng cơ động, sẵn sàng chiến đấu.

Một nhiệm vụ khác được Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nêu là tổ chức tốt để cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong toàn quân và dân quân tự vệ tham gia bỏ phiếu, bảo đảm thời gian hoàn thành sớm nhất, với kết quả cao nhất.