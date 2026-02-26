'Chị Bờ Vai' và câu thoại gây sốt nhất trong phim 300 tỷ 'Thỏ ơi'

(VTC News) -

Giữa loạt tình tiết kịch tính của bộ phim Thỏ ơi, nhân vật “Chị Bờ Vai” bất ngờ trở thành từ khóa được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội. Bên cạnh đó là những đoạn cắt clip được chia sẻ và góp phần giữ sức nóng cho bộ phim đang dẫn đầu phòng vé.

"Chị Bờ Vai" là biệt danh của Hải Linh – nhân vật do LyLy đảm nhận trong "Thỏ ơi".

"Chị Bờ Vai” là biệt danh của Hải Linh – nhân vật do LyLy đảm nhận. Trong phim, Hải Linh là host talkshow “Chị Bờ Vai”, nơi khách mời có thể giấu danh tính, thậm chí thay đổi giọng nói để trải lòng về những câu chuyện riêng tư. Cô là người lắng nghe, đồng hành và trở thành điểm tựa tinh thần cho họ.

Nhân vật Hải Linh có tâm lý khá phức tạp. Trước ống kính, Hải Linh điềm tĩnh, bản lĩnh, luôn làm chủ tình huống. Thế nhưng phía sau ánh đèn trường quay, Hải Linh lại mang nội tâm nhiều lớp, đặc biệt khi niềm tin trong hôn nhân dần bị thử thách.

Nhân vật này có sự tương phản khi một người quen làm “bờ vai” cho thiên hạ lại chật vật với chính đời sống hôn nhân của mình. Sự mâu thuẫn ấy tạo nên tính đồng cảm, đây là yếu tố quan trọng giúp khán giả nhớ đến nhân vật lâu hơn.

Tuy nhiên, điều khiến cái tên “Chị Bờ Vai” phủ sóng mạng xã hội lại đến từ một phân cảnh livestream của Hải Lan (Văn Mai Hương). Màn đối đáp nhanh với loạt câu thoại: “Chị em gì không thấy giống” – “Chị nói em à?” – “Không, chị đọc comment” – “Em block luôn, vô duyên!” lại trở thành điểm bùng nổ trên mạng xã hội.

Lý do đoạn thoại này viral không đơn thuần vì gây cười, mà vì nó tái hiện chính xác văn hóa số hiện nay: livestream, đọc bình luận, phản ứng tức thì và sẵn sàng “block” trước những lời phán xét. Tình huống ấy vừa hài hước, vừa phản ánh áp lực hình ảnh và sự soi mói công khai, điều mà nhiều người trẻ từng trải qua.

Phân đoạn livestream với câu thoại gây sốt.

Hiện nay, khán giả thường xuyên tiêu thụ nội dung qua những video ngắn vài chục giây, một câu nói “đắt giá” có thể đóng vai trò như trailer thứ hai của bộ phim. Khi câu thoại được lặp lại hàng nghìn lần dưới dạng meme, caption hay clip TikTok, bộ phim đồng thời được nhắc tên liên tục mà không cần thêm chiến dịch quảng bá rầm rộ.

Thành công của những câu thoại này cho thấy một chiến lược rõ ràng từ đạo diễn Trấn Thành. Phim của anh thường xây dựng cao trào bằng lời nói, đẩy xung đột gia đình, tình yêu và danh vọng lên đỉnh điểm qua đối thoại. Dù có ý kiến cho rằng phim “thoại nhiều”, chính lời thoại lại trở thành chất liệu dễ cắt clip, dễ lan truyền và dễ ghi nhớ. Nhờ vậy, Thỏ ơi có thể duy trì sức nóng không chỉ ở rạp mà còn trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau hơn một tuần ra rạp, bộ phim đã vượt mốc doanh thu 300 tỷ đồng. Theo dự đoán của giới chuyên môn, tác phẩm điện ảnh thứ 5 của Trấn Thành có thể chạm tới con số 350 tỷ trong thời gian tới nếu tiếp tục giữ vững phong độ phòng vé.