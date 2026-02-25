Nữ chính phim 'Thỏ ơi': Gương mặt như búp bê, nổi tiếng với vòng eo siêu thực

Đây là lần đầu LyLy thử sức với diễn xuất sau nhiều năm hoạt động với vai trò ca – nhạc sĩ. Dù là “tay ngang”, cô vẫn nhận được lời khen về sự cố gắng và khả năng thể hiện nội tâm nhân vật. Hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ bên ngoài nhưng dần suy sụp bên trong tạo được sự đồng cảm với khán giả.