Nga tuyên bố chưa đạt được mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

(VTC News) -

Mục tiêu chính của "chiến dịch quân sự đặc biệt" là đảm bảo an toàn cho người dân ở miền đông Ukraine, những người đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 24/2. Ông khẳng định rằng lợi ích của Nga sẽ được bảo vệ bằng mọi giá.

“Ngay từ đầu, đã có những nỗ lực để chấm dứt tình trạng này một cách hòa bình. Một thỏa thuận đã được soạn thảo. Và sau đó, sau khi Anh can thiệp vào tiến trình hòa bình này, vấn đề lại quay trở lại con đường quân sự”, ông Peskov nói. Ông Peskov kết luận rằng các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn chưa được hoàn thành đầy đủ, vì vậy chiến dịch vẫn sẽ tiếp tục.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

"Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục. Đồng thời, Nga vẫn sẵn sàng đạt được mục tiêu của mình thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, và công việc theo hướng này cũng đang tiếp tục", ông Peskov nói.

Điện Kremlin sẽ thông báo về địa điểm và thời gian của vòng đàm phán mới khi các bên đạt được sự hiểu biết chung. Hiện kế hoạch chưa được thống nhất.

Trong một diễn biến khác, Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng dữ liệu tình báo Nga về việc Anh và Pháp đang chuẩn bị cung cấp vũ khí hạt nhân cho Kiev là cực kỳ quan trọng, xét về mối đe dọa mà điều này gây ra cho toàn bộ chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Trước đó cùng ngày, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) nói Anh và Pháp đang chuẩn bị chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine. Theo ông Peskov, Nga sẽ xem xét các kế hoạch như vậy của London và Paris trong các cuộc đàm phán về Ukraine.

Điện Kremlin ngoài ra từ chối bình luận về các thông tin cho rằng có cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ tại Geneva về vũ khí hạt nhân.

Ông Peskov bình luận thêm rằng "chiến dịch quân sự đặc biệt" đã biến thành một cuộc đối đầu quy mô lớn giữa Nga và phương Tây. Nói về các thay đổi đối với nước Nga trong quá trình này, ông Peskov cho biết "Nga đã mở rộng tầm nhìn đối với nhiều tiến trình quốc tế, về cách thức xây dựng hơn nữa mối quan hệ với nhiều tổ chức quốc tế và đặc biệt là các thủ đô”.