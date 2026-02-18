Hòa đàm Nga-Ukraine kết thúc chóng vánh, Tổng thống Zelensky nói Nga 'câu giờ'

(VTC News) -

Vòng đàm phán mới nhất do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine đã khép lại ngày 18/2 tại Geneva (Thụy Sĩ) mà không đạt đột phá, khi cả hai bên đều thừa nhận các cuộc thảo luận gặp nhiều “khó khăn”.

Trợ lý Điện Kremlin Vladimir Medinsky rời khách sạn sau khi vòng hòa đàm Nga-Ukraine do Mỹ làm trung gian kết thúc tại Geneva (Thụy Sĩ), ngày 18/2/2026. (Ảnh: REUTERS/Pierre Albouy)

Trưởng đoàn đàm phán Nga, cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky, nói hai ngày thảo luận tại Geneva “khó khăn nhưng mang tính chất công việc”. Ông cho biết một vòng đàm phán khác sẽ được tổ chức “trong tương lai gần”, song không nêu thời điểm cụ thể.

Ở phía Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng mô tả các cuộc trao đổi là “khó khăn”, đồng thời cáo buộc Moskva đang “tìm cách kéo dài những cuộc đàm phán lẽ ra đã có thể bước vào giai đoạn cuối”. Một quan chức Ukraine xác nhận cuộc gặp ở Geneva chỉ kéo dài “khoảng hai giờ”.

Tổng thống Zelensky (Ảnh: Reuters)

Cuộc thương lượng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump những ngày gần đây liên tục phát tín hiệu rằng Kiev cần chủ động nhượng bộ để bảo đảm đối thoại thành công.

Bất đồng cốt lõi chưa được thu hẹp

Trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 17/2 với trang Axios, ông Zelensky cho rằng việc Washington công khai kêu gọi Ukraine, thay vì Nga, phải nhượng bộ là “không công bằng”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định bất kỳ kế hoạch hòa bình nào buộc Kiev từ bỏ các vùng lãnh thổ mà Nga chưa kiểm soát tại khu vực Donbass sẽ bị người dân Ukraine bác bỏ nếu đưa ra trưng cầu dân ý.

“Tôi hy vọng đó chỉ là chiến thuật, chứ không phải quyết định", ông nói, đề cập tới các phát biểu gần đây của ông Trump. Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ tuyên bố: “Ukraine nên nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán”.

Cuộc gặp tại Geneva diễn ra trước thềm thời điểm tròn bốn năm xung đột bùng phát. Dù trải qua nhiều vòng đối thoại, bao gồm hai cuộc họp trước đó tại Abu Dhabi, hai bên vẫn chưa thu hẹp được khác biệt về các vấn đề then chốt, đặc biệt là kiểm soát lãnh thổ.

Trước đó, trưởng đoàn Ukraine Rustem Umerov cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào “những vấn đề thực tế và cơ chế cho các quyết định khả dĩ”, nhưng không công bố chi tiết. Trong khi đó, các hãng tin Nga dẫn nguồn cho rằng phiên làm việc ngày 17/2 kéo dài khoảng 6 giờ theo nhiều hình thức song phương và ba bên là “rất căng thẳng”. Ngay trước khi bước vào đối thoại, ông Umerov đã hạ thấp kỳ vọng về bước đột phá, nói phái đoàn Ukraine làm việc “không kỳ vọng quá mức”.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov phát biểu với báo chí sau cuộc họp ngày thứ hai của vòng đàm phán ba bên Ukraine-Nga-Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ), ngày 18/2/2026. (Ảnh: Reuters)

Xung đột đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và nhiều thành phố, thị trấn Ukraine bị tàn phá.

Tổng thống Zelensky đề xuất một lệnh ngừng bắn và sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Putin. Tuy nhiên, Moskva cho rằng cần đạt được một thỏa thuận toàn diện trước khi cam kết đình chiến. Ngoài ra, Moskva còn yêu cầu Kiev rút lực lượng khỏi bốn khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập nhưng chưa kiểm soát hoàn toàn.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Hiện Nga kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần vùng Donbass. Các đợt không kích gần đây nhằm vào hạ tầng năng lượng đã khiến hàng trăm nghìn người dân Ukraine mất điện và hệ thống sưởi giữa mùa đông khắc nghiệt.