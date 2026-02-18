XSMT 18/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 18/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 18/2. KQXSMT hôm nay thứ 4 Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 18/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 18/2 - KQXSMT thứ 4

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng sẽ do Đài Phú Yên (XSPY) và Đài Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ do Đài Đắk Lắk (XSDLK) và Đài Quảng Nam (XSQNA) mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ thực hiện do Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Đài Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ mở thưởng từ Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay số do Đài Gia Lai (XSGL) và Đài Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ diễn ra tại Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ thực hiện do Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Vé xổ số trúng thưởng chỉ có hiệu lực lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau mốc thời gian này, vé trúng sẽ không còn được chấp nhận chi trả.

- Theo quy định, thời hạn thanh toán giải thưởng tối đa là 5 ngày kể từ khi Công ty Xổ số Kiến thiết tiếp nhận đầy đủ yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ. Trên thực tế, công ty luôn ưu tiên xử lý sớm để người trúng thưởng nhận tiền trong thời gian nhanh nhất.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi xác nhận trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc đổi vé trúng tại đại lý vé số gần nơi cư trú.

- Nhằm tiết kiệm thời gian và công sức, nhiều người ưu tiên nhận tiền tại đại lý được ủy quyền chi trả. Tuy nhiên, hình thức này thường phát sinh phí dịch vụ, tính như hoa hồng đổi thưởng, phổ biến trong khoảng 0,5%–1% giá trị giải, tùy từng khu vực.

- Nếu lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty XSKT, người trúng sẽ nhận đủ tiền sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu thuộc diện chịu thuế) và không phải trả thêm chi phí giao dịch, qua đó đảm bảo tối đa quyền lợi.

