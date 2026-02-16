XSMT 16/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 16/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 16/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 16/2. KQXSMT hôm nay thứ 2 Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 16/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 16/2 - KQXSMT thứ 2

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung quay thưởng do Đài Phú Yên (XSPY) và Đài Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung do Đài Đắk Lắk (XSDLK) và Đài Quảng Nam (XSQNA) mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung thực hiện do Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Đài Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung mở thưởng từ Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung quay số do Đài Gia Lai (XSGL) và Đài Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung diễn ra tại Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung thực hiện do Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Vé trúng thưởng phải được phát hành hợp lệ bởi Công ty xổ số kiến thiết, trong đó các thông tin in trên vé cần trùng khớp với ngày mở thưởng và có dãy số dự thưởng phù hợp với kết quả quay số do Công ty XSKT công bố.

- Bên cạnh đó, vé phải còn nguyên vẹn về hình thức và kích thước, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa. Thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng; quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ giải thưởng cho người trúng theo đúng thể lệ và quy định đã ban hành. Thời hạn chi trả tối đa không quá 5 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

- Trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến vé trúng thưởng, việc chi trả sẽ được tạm dừng và chỉ tiến hành sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.