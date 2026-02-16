Chợ đông nghẹt, người mua kẻ bán vội vàng sáng 29 Tết

(VTC News) -

Ghi nhận tại phiên chợ cuối cùng sáng nay, 29 tháng Chạp (năm nay không có 30 Tết), nhiều khu chợ chật kín người mua sắm. Phần lớn người dân tranh thủ chọn các mặt hàng tươi sống như tôm, cá, hoa, rau củ và trái cây để chuẩn bị cho dịp lễ.

Tại chợ Phước Bình (phường Phước Long), từ khoảng 6h sáng, khu vực bán tôm cá bên hông chợ đã tấp nập người mua. Đến khoảng 8h, các quầy rau củ, trái cây và giò chả đông kín khách, người đến sau phải len lỏi mới có thể chọn hàng.

Khách chen nhau mua sắm từ sáng sớm tại chợ Phước Bình.

Chị Liễu, tiểu thương bán tôm tại chợ cho biết sáng nay mang ra gần 150 kg, phần lớn đã được khách quen đặt trước. Do lượng người mua tăng, chị tiếp tục bổ sung thêm gần 30 kg để bán lẻ. Giá tôm thẻ dịp Tết vẫn dao động 220.000–250.000 đồng/kg nên sức mua khá sôi động.

Không chỉ hải sản tươi sống, các mặt hàng chế biến sẵn như chả cá thác lác hay cá khô một nắng (cá dứa, cá đù…) cũng tiêu thụ mạnh, dù giá đã nhích thêm khoảng 20.000–50.000 đồng/kg so với ngày thường.

Giá các loại trái cây tại chợ sáng nay vẫn ở mức cao, như thanh long 55.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc 120.000-130.000 đồng/kg.

Một điểm đáng chú ý trong phiên chợ cuối cùng trước Tết là giá một số loại hoa từng tăng mạnh những ngày trước như ly và lay ơn nay đã hạ nhiệt rõ rệt. Cụ thể, ly kép còn khoảng 350.000–400.000 đồng/bó tùy loại, giảm cả trăm nghìn đồng; lay ơn đỏ, vàng, cam xuống còn 80.000–90.000 đồng/bó, thấp hơn khoảng 30.000 đồng so với ngày 27–28 tháng Chạp – thời điểm được xem là cao điểm mua sắm.

Tương tự, hoa cát tường loại đẹp tại một số sạp cũng giảm còn khoảng 150.000 đồng/bó, trong khi hôm trước vẫn ở mức 200.000–220.000 đồng.

Dù giảm giá nhưng các hàng hoa cắt cành vẫn còn "ế" khá nhiều. Cùng cảnh ngộ là khu vực hoa chậu bán ven các công viên, chợ hoa.

Giá nhiều loại hoa cắt cành sáng nay giảm mạnh.

Vợ chồng anh Nghĩa ở Chợ Lách cho biết vẫn còn nguyên xe 300 chậu vạn thọ vừa chở lên sáng qua và rất nhiều hoa giấy. Khu vực anh bán không phải dọn mặt bằng sớm nên anh dự định sẽ bán đến 7 giờ tối nay mới dọn hàng về quê.

Vạn thọ chậu lớn anh vẫn bán 150.000 đồng/cặp, hoa giấy từ 150.000-400.000 đồng/chậu nhưng sáng nay, chủ yếu khách đi chợ hoa chỉ giúp anh "giải cứu" vạn thọ.

Riêng hoa chậu vẫn còn khá nhiều nhưng khách mua thưa thớt.

Chủ hàng hoa này dự định bán đến 7h tối thì dọn hàng về Chợ Lách (Vĩnh Long).

Chợ Bà Chiểu (phường Gia Định) cũng nườm nượp khách từ tờ mờ sáng. Các con đường xung quanh chợ như Bùi Hữu Nghĩa, Vũ Tùng, đường Trịnh Hoài Đức người và xe nhích từng chút một chen nhau mua hoa, trái cây tươi.

Một số loại trái cây sáng nay vẫn giữ giá bằng với mấy ngày trước. Như bưởi da xanh loại không cuống 55.000 đồng/kg, bưởi để chưng loại 1 còn cuống 70.000-75.000đồng/kg, dưa hấu tròn 20.000 đồng/kg, mãng cầu 60.000 đồng/kg, xoài cát 120.000 đồng/kg...

Siêu thị thưa thớt khách mua sắm sáng nay.

Trái ngược với không khí nhộn nhịp tại các chợ truyền thống, siêu thị sáng nay khá vắng vẻ. Tại Co.opmart Xa Lộ Hà Nội, dù mở cửa từ 6h nhưng đến hơn 6h30 mới lác đác khách vào mua sắm. Phần lớn người đến chỉ chọn các mặt hàng thiết yếu như rau củ, trứng và trái cây.

Trong khi đó, quầy bánh kẹo Tết và bánh chưng gần như đã hết hàng; khu vực thịt nguội, giò chả thưa khách, còn quầy hải sản tươi chỉ còn lại một ít mực. Theo kế hoạch, siêu thị sẽ phục vụ đến 12h trưa rồi đóng cửa nghỉ Tết.

Chị Ngọc Lan, đang chọn hoa tại siêu thị, cho biết tối qua chị mới đóng cửa hàng thời trang nên sáng nay tranh thủ đi mua sắm sớm. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng thực phẩm tươi đã hết hoặc không còn đa dạng, nên chị chỉ chọn vài chậu tulip cùng ít rau củ rồi dự định ghé chợ mua thêm thịt cá và bánh chưng.

Hàng hóa cũng giảm nhiều sau những ngày người dân tập trung mua sắm.

MM Mega Market An Phú sáng sớm nay cũng thưa khách mua sắm. Hôm nay, siêu thị này mở bán đến 12h trưa sau gần 1 tuần mở bán đến đêm phục vụ khách sắm sửa Tết. Tối qua, từ 19h đến gần 22h, siêu thị này kẹt cứng người. Khách chen mua hoa tươi, trái cây, bánh kẹo, hải sản, các loại thịt heo, bò gà... gian hàng nào cũng tấp nập.

Ngoài bán xuyên đêm tạo thuận lợi cho khách bận rộn thoải mái mua sắm, siêu thị này giảm giá rất mạnh nhiều loại trái cây, thực phẩm Tết. Như bưởi da xanh loại không cuống chỉ 29.900 đồng/kg, bằng một nửa giá bán tại chợ; quýt tiều 59.900 đồng/kg, trong khi giá tại chợ dân sinh là 90.000 đồng/kg. Các loại hoa cắt cành như cúc mai, cúc calimero chỉ 59.000 đồng/bó...

Hôm nay, hầu hết các siêu thị mở bán đến 12h là đóng cửa nghỉ Tết.

Nhận định chung của các hệ thống siêu thị và tiêu thương nhiều chợ là năm nay, người tiêu dùng có xu hướng sắm Tết trễ. Một phần vì các công sở cũng đến 27 mới nghỉ Tết. Sức mua trong 4 ngày cuối chợ tăng rất mạnh nên các siêu thị đều kéo dài thời gian mở cửa đến 23h, thậm chí đến hết khách.

Hôm nay, trừ chuỗi Bách Hóa Xanh đã đóng cửa nghỉ Tết thì hầu hết các hệ thống siêu thị đều mở cửa từ 6h và bán đến 12h trưa; riêng siêu thị Aeon sẽ phục vụ đến 19h, một số nơi mở đến 20h-21h tùy khu vực.