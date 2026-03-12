Dự báo thời tiết 12/3: Miền Bắc đón không khí lạnh, miền Nam nắng nóng cục bộ

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 12/3/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 12-13/3 có một đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông tác động đến thời tiết nước ta.

Ngày 12/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trong đó, khu Tây Bắc Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, khu vực Đông Bắc Bộ trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Bắc Bộ và Thanh Hoá duy trì hình thái thời tiết rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 17°C. Ban ngày nhiệt độ tăng lên cao nhất 22-25°C.

Ngày 12/3, miền Nam nắng nóng cục bộ. (Ảnh minh hoạ: Lương Ý)

Cũng trong ngày 12/3, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trời mưa rải rác. Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước ban ngày nắng, trong đó, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, từ 12-14/3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Từ chiều 12/3, khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Ngày 13/3, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sau gió yếu dần.

Từ 12-14/3, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sau gió yếu dần.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 12/3/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, trong đó, khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi 13-16°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm mưa vài nơi, ngày mưa rải rác. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi có mưa vừa, mưa to. Phía Nam đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28°C, phía Nam 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong đó, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.