Quy trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
Từ 7h ngày 15/3, cử tri trực tiếp đi bầu, xuất trình thẻ cử tri và thực hiện bỏ phiếu kín, trường hợp đặc biệt sẽ được bố trí hòm phiếu phụ để đảm bảo quyền bầu cử.
Bị vây bắt, kẻ buôn ma túy rút dao chống trả công an
21:36 11/03/2026
Bản tin 113
Quy trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
21:30 11/03/2026
VTC NEWS TV
Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
21:19 11/03/2026
Tin tức - Sự kiện
Xung đột Mỹ - Iran ngày 12: Hormuz rực lửa, tàu hàng liên tiếp trúng đạn
21:10 11/03/2026
Thời sự quốc tế
Nghiên cứu, đề xuất làm tuyến metro số 1 nối đến sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp
21:07 11/03/2026
Đầu Tư
Đồng Nai sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030
21:05 11/03/2026
Tin nóng
Vụ việc ông Thích Nhuận Đạt: Đừng để một chiếc lá sâu ảnh hưởng đến cây bồ đề
21:05 11/03/2026
Podcast VTC News
Ba trẻ ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua: Sở Y tế Đà Nẵng nhận thuốc giải độc từ WHO
20:09 11/03/2026
An toàn thực phẩm
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo hoàn thiện thể chế pháp luật
20:06 11/03/2026
Chính trị
TP.HCM thí điểm không in vé giấy trên 16 tuyến xe buýt
19:37 11/03/2026
Tin nóng
Từ 7kg ma tuý trong ô tô, lần ra đường dây tuồn hàng từ Campuchia về Tây Ninh
19:31 11/03/2026
Bản tin 113
Video: Đoàn xe vận chuyển bệ phóng THAAD tại Hàn Quốc trong đêm
19:28 11/03/2026
Thời sự quốc tế
Đi nhờ tàu rồi đâm chết người trên biển
19:15 11/03/2026
Bản tin 113
Phạt 5 triệu đồng tài xế container lấn làn ngược chiều trên cao tốc
19:05 11/03/2026
Tin nóng
Sơn Tùng M-TP lần thứ 5 lọt đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới
19:02 11/03/2026
Sao Việt
Bắt giam nam thanh niên ném đá làm hư hỏng ô tô
18:56 11/03/2026
Bản tin 113
Nghi bị nói xấu, gã thanh niên tạt xăng đốt người mua ve chai
18:48 11/03/2026
Bản tin 113
Phạt hai người bình luận xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo Hải Phòng
18:37 11/03/2026
Bản tin 113
Công an xác minh đơn tố cáo ông Thích Nhuận Đạt chiếm đoạt tài sản
18:35 11/03/2026
Bản tin 113
Nữ hoạ sĩ gây chú ý với ba bức tranh sơn mài khổ lớn hiếm thấy
18:31 11/03/2026
Văn hóa - Giải trí
Phát hiện xe vận chuyển hơn 2,6 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc trên cao tốc
18:28 11/03/2026
Bản tin 113
Quên thiết bị y tế trong bụng suốt hai năm
18:24 11/03/2026
Tin tức
Những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
18:15 11/03/2026
Tin tức - Sự kiện
Ford hé lộ giá Mustang Dark Horse SC, cạnh tranh với Corvette và Porsche
18:09 11/03/2026
Tin xe 247
PVF-CAND sắp có thầy ngoại, không chọn ông Trần Tiến Đại làm HLV
18:04 11/03/2026
Bóng đá Việt Nam
Vì sao HLV Kim Sang-sik không gọi cầu thủ nhập tịch Nguyễn Phi Long?
18:03 11/03/2026
Bóng đá Việt Nam
Mách bạn nhiều cách phối quần jeans đơn giản nhưng sành điệu
18:00 11/03/2026
Gia đình
'5 đồng' - Sức mạnh gắn kết cộng đồng tôn giáo trong ngày hội bầu cử
18:00 11/03/2026
Chính trị
DHN Gia Lai vận hành sớm 10 tháng, mở rộng chuỗi chăn nuôi hiện đại
17:48 11/03/2026
Nông nghiệp - Nông thôn
Phát hiện thi thể 2 ngư dân sau nhiều ngày mất tích cùng tàu cá trên biển
17:39 11/03/2026
Tin nóng