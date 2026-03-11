Đóng

Quy trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Từ 7h ngày 15/3, cử tri trực tiếp đi bầu, xuất trình thẻ cử tri và thực hiện bỏ phiếu kín, trường hợp đặc biệt sẽ được bố trí hòm phiếu phụ để đảm bảo quyền bầu cử.

VOV
