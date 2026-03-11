Bắt giam nam thanh niên ném đá làm hư hỏng ô tô

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Hải (SN 2006, trú tại xã Chiềng Sại) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hành vi làm hư hỏng tài sản của người khác.

Trước đó, ngày 15/2, Công an xã Tân Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh Đ.V.T. (SN 1990, trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La).

Theo nội dung trình báo, khoảng 23h05 ngày 14/2, anh T. đỗ ô tô nhãn hiệu VinFast Lux A2.0 mang biển kiểm soát 30K-83xxx tại khu vực Tiểu khu 12, xã Tân Yên. Sau đó, xe bị ném đá khiến kính chắn gió phía sau bị vỡ.

Đinh Văn Hải tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La)

Công an xã Tân Yên xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ người thực hiện hành vi. Qua quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Đinh Văn Hải là người liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Ngày 9/3, được sự ủy quyền của thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La, điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh được bố trí tại Công an xã Tân Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Đinh Văn Hải về tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự

Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn hai tháng đối với Đinh Văn Hải.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.