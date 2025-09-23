Bắt hai kẻ dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long

(VTC News) -

Ngày 23/9, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin kết quả điều tra vụ việc nhiều ô tô di chuyển trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long bị bắn vỡ kính, đe dọa nghiêm trọng an toàn giao thông.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng dạng súng hơi tự chế” bắn vào nhiều ô tô đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long.

Nhiều ô tô hư hại phần kính do bị bắn súng khi đi trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 14/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một số ô tô khi di chuyển đến khu vực nút giao CT06, thuộc phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh bất ngờ bị vật thể lạ bắn vào kính chắn gió, khiến kính xe bị vỡ.

Vụ việc gây lo lắng và bức xúc trong nhân dân, đặc biệt đối với lái xe và hành khách lưu thông trên tuyến đường này.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT - Bộ Công an) và Công an phường Liên Hòa tập trung điều tra.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định nghi phạm sử dụng súng hơi nén khí tự chế bắn bi sắt vào kính ô tô. Đây là loại vũ khí có tính sát thương cao, khi bắn vào phương tiện đang di chuyển có thể gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Hai đối tượng Đặng Quang Đạo và Đặng Văn Điển tại cơ quan công an.

Truy xét các đối tượng trên địa bàn, cơ quan công an đã bắt giữ Đặng Quang Đạo (SN 1997) và Đặng Văn Điển (SN 2004), cùng trú tại khu Yên Hải 2, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Điển khai mượn khẩu súng tự chế của Đạo để bắn chim tại khu vực ven cao tốc, tuy nhiên đạn lạc đã bắn vào nhiều ô tô đang lưu thông.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với cả 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.