Những điểm mới liên quan thi lớp 10 tại TP.HCM

Sở GD&ĐT TP.HCM đang lấy ý kiến các sở, ban, ngành trước khi trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Kỳ thi năm nay tiếp tục thi tuyển 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Một số địa bàn đặc thù sẽ áp dụng phương thức xét tuyển và điều chỉnh quy định về tuyển thẳng, chương trình tiếng Anh tích hợp. 4 trường THPT chuyên có thể tuyển học sinh lớp 10 trên cả nước.

Tổ chức cả thi tuyển và xét tuyển

Theo dự thảo, TP.HCM sẽ tuyển sinh vào lớp 10 bằng hai phương thức là thi tuyển và xét tuyển, tùy điều kiện từng địa bàn.

Phương thức xét tuyển áp dụng với một số trường đặc thù. Cụ thể, trường THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An) xét tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường năm học 2025 - 2026.

Trường THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo) xét tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường THCS Lê Hồng Phong năm học 2025 - 2026.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường trong năm học 2025 - 2026 hoặc thuộc diện theo quy định của Bộ GD&ĐT về tổ chức và hoạt động của loại hình trường này.

Kỳ thi thực hiện theo 2 giai đoạn

Phương thức thi tuyển lớp 10 áp dụng cho các trường THPT công lập còn lại. Kỳ thi dự kiến diễn ra vào ngày 1 - 2/6 với 3 môn thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại TP.HCM năm 2025. (Ảnh minh họa)

Quy trình theo phương thức thi tuyển được thực hiện theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Phổ thông Năng khiếu - ĐH Quốc gia TP.HCM, THPT chuyên Hùng Vương (KV2), THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3)).

Giai đoạn 2 (Tuyển sinh bổ sung): Tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường, Sở GD&ĐT có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu chỉ tiêu.

Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý, trường THCS có trách nhiệm tư vấn để học sinh lựa chọn trường gần nơi cư trú, thuận tiện di chuyển, phù hợp với năng lực học tập, điều kiện gia đình. Hệ thống tuyển sinh của thành phố sẽ hỗ trợ tính toán khoảng cách từ nơi ở hiện tại theo thông tin trên ứng dụng VNeID đến từng nguyện vọng trường THPT mà thí sinh đăng ký, từ đó đưa ra các cảnh báo phù hợp.

Trường hợp khoảng cách này vượt mức quy định, cụ thể là trên 10 km đối với địa bàn TP.HCM và Bình Dương trước khi sáp nhập, hoặc trên 13 km đối với địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập, trường THCS có trách nhiệm làm việc trực tiếp với phụ huynh học sinh.

Tại đây, 2 bên sẽ phải lập biên bản đính kèm hồ sơ để xác nhận việc tư vấn và thông báo rõ quy định học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau thời hạn điều chỉnh hoặc sau khi có kết quả trúng tuyển.

Ngành giáo dục yêu cầu học sinh và gia đình phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng ký nguyện vọng và tự chịu trách nhiệm với quyết định lựa chọn của mình.

Tuyển sinh lớp 10 chuyên trên toàn quốc

TP.HCM duy trì tuyển sinh lớp 10 chuyên tại 4 trường THPT chuyên, gồm: chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa (đều ở khu vực 1), chuyên Hùng Vương (khu vực 2) và chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3).

Các trường này tuyển sinh trên toàn quốc. Điều kiện dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình THCS, có kết quả rèn luyện và học tập của các năm lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên, riêng năm lớp 9 phải đạt loại tốt.

Thí sinh dự thi vào lớp chuyên phải làm 4 bài thi tự luận, gồm: Ba môn thi không chuyên: Toán, Ngữ văn (120 phút/môn) và Ngoại ngữ (90 phút); một bài thi môn chuyên theo đúng môn đăng ký dự thi (150 phút).

Đối với thí sinh dự thi môn chuyên là các môn ngoại ngữ thì có thể chọn môn ngoại ngữ dự thi đúng với ngoại ngữ chuyên.

Tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp theo hai nhóm

Đối với chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695, tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 được chia thành hai nhóm

Nhóm 1 là học sinh đã học chương trình tiếng Anh tích hợp từ cấp THCS tại TP.HCM. Các em được đăng ký 3 nguyện vọng vào các trường có giảng dạy chương trình này.

Điểm xét tuyển được tính bằng: Điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + điểm trung bình chương trình tiếng Anh tích hợp (thang điểm 10).

Nhóm 2 là học sinh chưa học chương trình tiếng Anh tích hợp ở THCS. Điều kiện dự tuyển là kết quả học tập và rèn luyện lớp 9 từ khá trở lên.

Ngoài ba môn thi chung, học sinh phải dự thi thêm một bài thi tiếng Anh tích hợp. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 4 bài thi.

Việc xét tuyển chỉ áp dụng đối với thí sinh tham gia đầy đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi và không có bài thi bị điểm 0.

Theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM, sĩ số lớp tiếng Anh tích hợp từ 25 đến 35 học sinh. Nếu số lượng học sinh trúng tuyển và nộp hồ sơ không đủ 25 em thì trường sẽ không mở lớp. Trong trường hợp này, học sinh có thể được chuyển sang trường khác còn chỉ tiêu hoặc xét tuyển theo nguyện vọng vào lớp 10 thông thường.

TP.HCM có 12 trường THPT công lập triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp, gồm: chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa (tuyển theo quy định trường chuyên), Trần Đại Nghĩa; Bùi Thị Xuân, Lương Thế Vinh, Nguyễn Thị Minh Khai; Trung học thực hành ĐH Sài Gòn, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Phú Nhuận và Nguyễn Hữu Huân.